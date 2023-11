Estos son los autos, SUV y camionetas 0km más baratos que se pueden comprar hoy en Argentina

Cada segmento tiene un líder de ventas y un líder de precios. Ambas cualidades no siempre se dan en un mismo modelo

Aunque genéricamente se las divide en auto, SUV y pick-up, cada uno de los segmentos en los que se clasifican a los vehículos tiene subdivisiones, generalmente marcadas por su tamaño, forma y equipamiento. Así, en la categoría de autos hay una primera división muy clara que es la de sedán o hatchback, es decir tres volúmenes o sólo dos, y a partir de ahí, los segmentos B, C, D y E. Hay también A, pero estos son solamente hatchback.

Entre los SUV la diferencia es más sutil e imprecisa, porque más allá de la longitud de la carrocería que determina el segmento del mismo modo que en los autos, hay una convivencia de segmento B que los divide en B chicos y B grandes, y también están los Crossover, que se quedan a mitad de camino entre un auto y un SUV 100%.

Finalmente las camionetas. Están las medianas de una tonelada que son mayoría, pero hay una segmentación que incluye hacia abajo las pick-up compactas, que no tienen chasis sino que son monocasco, y las full-size, que son aquellas que en Estados Unidos, país donde nació el concepto, se conocen como “Trucks”, y pertenecen a un nicho pequeño en nuestro mercado.

Con la constante actualización de precios del mercado automotor argentino, el tope del impuesto a los autos de lujo que se debe actualizar el 30 de noviembre y la disponibilidad aleatoria que muchos modelos han tenido en los últimos meses, algunas marcas han decidido estratégicamente mover de modo diferente los precios de algunos productos, especialmente aquellos que tienen posibilidades de incrementar sus ventas para cerrar el año cerca de ganar su categoría. Así, es un buen ejercicio ver cómo han quedado los principales modelos en comparación con sus competidores ordenados en un ranking donde se destacan los más accesibles.

El Chevrolet Onix Joy de generación anterior es el hatchback más económico del mercado, pero no se fabrica localmente, viene de Brasil y está atado a las importaciones

Autos hatchback

Toyota todavía mantiene un volumen de Etios, por lo tanto se debe incluir en la lista, aunque como ya no se fabrica, la marca japonesa pondrá su objetivo en hacer competitivo el Yaris. El Etios con un remanente de unidades de la versión X 6MT a $7.915.000, mientras que el Yaris XS 1.5 MT se publica con un precio de $9.427.000.

Chevrolet tiene sus dos generaciones de Onix también el segmento de los autos hatchback. El Onix Joy 1.4 con caja manual está con un precio de $7.975.900 mientras que el de nueva generación, el denominado Onix 1.2, cuesta $8.571.900. También en hatchback está el Cruze con su versión 1.4 LT y un precio de $10.272.900.

Volkswagen ha hecho una apuesta fuerte en este segmento al apostar todo al nuevo Polo Track First Edition, que estuvo en Precios Justos durante septiembre y octubre con el valor congelado, y que con la llegada de noviembre no ha variado su precio por estrategia, por lo que se mantiene en los $8.187.550.

El Peugeot 208 es el modelo más vendido de este tipo de autos en Argentina, aunque no es la más accesible. La versión New Like 1.2 es la más accesible de las diez configuraciones del modelo y tiene un precio de $10.097.000.

Renault aquí también tiene su modelo de producción nacional para competir, el Sandero Life 1.6, similar al Stepway pero con el formato de automóvil y no de un SUV, que está publicado en $10.330.000.

Aunque no es el más accesible entre los sedanes, el hecho de ser el más barato de los fabricados en Argentina, posiciona al Fiat Cronos como el preferido del segmento

Autos sedanes

Chevrolet tiene el Onix que se vende en dos formatos, dos y tres volúmenes y es importado de Brasil. La versión Joy Plus, que pertenece a la generación anterior de Onix se publica en las listas de precios en $8.037.000 y no hay mucha disponibilidad. En cambio la versión de nueva generación, que se llama Onix Plus 1.2 está en $8.631.900.

Toyota mantiene también aquí el Etios X 6MT con un precio de $8.247.000. El Yaris de tres volúmenes más accesible es el XLS 1.5 de caja manual, que cuesta $10.443.000.

El Fiat Cronos 1.3 Like GSE es la versión más accesible de las cuatro que ofrece el modelo más vendido del mercado argentino. Su precio es $9.351.500 y aunque no es el más accesible, su tamaño y versatilidad lo ponen en el tope de la lista, además de ser el sedán argentino más accesible.

La versión más barata del nuevo Nissan Versa, que proviene de México, es la Sense MT, que tiene un precio sugerido de $10.100.000. Aunque son compañeros de grupo, Renault fabrica el Logan en su Planta Santa Isabel, y tiene en su versión más accesible, Life 1.6, un precio de $10.330.000.

Volkswagen tiene un modelo de tres volúmenes que también entra en la competencia, especialmente por sus dimensiones y precio. Se trata del Virtus, que tiene una versión llamada 170TSI con caja manual, que está publicado con un precio de $10.456.050.

El Tracker es casi monoproducto para Chevrolet Argentina. Lidera el segmento de los SUV puros en ventas y precio

SUV

Aquí hay una confusión natural que se da por el intento de algunas marcas de disfrazar un auto hatchback de SUV, con lo cual está en el cliente o comprador elegir en qué segmento ubicarlo para su gusto personal. De todos modos, al tener una amplitud de ofertas de todos los segmentos, a los efecto de ver cuáles son las opciones más accesibles, tomaremos como límite el valor de 20 millones de pesos.

Citroën es uno de los que eligió presentar el nuevo C3 como un SUV al que denomina B-Hatch. El nuevo C3 tiene una versión de acceso muy competitiva denominada PureTech 82 Live Pack que tiene un precio de $7.971.500.

Por su lado, Chevrolet, el líder en ventas de SUV en el mes de octubre con su Tracker fabricada en Alvear, Santa Fe, ofrece el acceso a la gama con la versión 1.2 Turbo de caja manual con un precio de $9.429.900.

Nissan es fuerte en este segmento con su conocido Kicks que proviene de México. El SUV con mejor precio de la gama es el Sense, que también está topeado en $10.100.000. Al igual que ocurre con el Sandero entre los sedanes, Renault tiene su versión SUV con el Stepway Zen 1.6 que está también en el tope de escala, con un precio de $10.330.000. También figura en las lista de precios un modelo ya discontinuado, Captur, que llega de Brasil y tiene su versión básica también topeada, ya que el Zen 2.0 está también en $1.033.000.

Fiat es otro gran competidor de los SUV con versiones del segmento B chico en su modelo Pulse. El más accesible de las cuatro versiones de Pulse es el Drive 1.3 de caja manual de 5 marchas y su precio es de $10.335.000, aunque está topeado hasta finales de mes, cuando se actualiza el impuesto a los autos de lujo que debería rondar los 14,5 millones de pesos.

El Jeep Renegade es el único con una opción diésel en el segmento. Se vio afectado por los dos meses sin ingresos de autos importados

El único SUV de este segmento que tiene una versión diésel es el Jeep Renagade, que tuvo una gran performance hasta que se cerraron las importaciones en el invierno. De todos modos, el modelo de entrada en el portfolio es naftero. Se trata del Sport 1.8 con caja manual de 5 marchas, que está publicado en $10.395.000.

Volkswagen tiene varios productos para ofrecer y todos con una versión accesible para competir. El T-Cross es el SUV puro que tiene su modelo 170 TSI con caja manual en $10.456.050, mientras que el Nivus, el crossover que muchos adoptan como un SUV, presenta su versión con la misma denominación y precio pero con un perfil intermedio entre un auto y un SUV.

Toyota tiene su única apuesta de SUV en un modelo de segmento B grande como es el Corolla Cross. Además es el único que tiene una opción de motorización convencional o híbrida, aunque sólo la 100% naftera está debajo de los 20 millones de pesos. El Corolla Cross XLI convencional tiene un precio de $17.201.000 mientras que el XEI Híbrido está en los $20.735.000.

Fiat Toro tiene el equilibrio entre capacidad de carga y versatilidad. Es más cara que Fiat Strada y Volkswagen Saveiro pero por sus dimensiones es más cómodo y con mayor capacidad off-road

Pick-up Compactas

La oferta de estas camionetas de media tonelada sigue creciendo y lo hará más aún en 2024 y 2025 con la llegada de RAM Rampage y Renault Niagara, o como se llame la pick-up compacta que se producirá en Santa Isabel.

Mientras tanto, las opciones más fuertes son Fiat Strada, Volkswagen Saveiro por un lado, como las compactas chicas, y Renault Oroch, Fiat Toro, Chevrolet Montana y Ford Maverick como las de mayores dimensiones.

Fiat Strada tiene siete versiones de la cual la más accesible es la Endurance 1.4 de 8 válvulas, con un precio de $10.868.900, y Volkswagen ofrece la Saveiro Trendline MSI con $11.848.300.

La Fiat Toro tiene 5 versiones, tres de tracción simple y dos 4x4, pero el modelo de acceso es el Freedom 1.8 naftero con un precio de $17.539.300. El Renault Oroch, cuya nueva generación se presentó a finales de año pasado como un modelo que ya no es una versión de Duster, tiene un precio de $18.798.800 en su versión Emotion 1.6.

Las últimas dos incorporaciones del mercado son la Chevrolet Montana, en su versión LTZ que estuvo en Precios Justos hasta el 31 de octubre y que ahora cuesta $16.867.900, y la Ford Maverick, la única pick-up compacta o mediana que tiene una alternativa híbrida. La convencional es la XLT, con un precio de $20.993.000 y es la más accesible. La Híbrida, a modo de referencia, cuesta $28.738.000.

Toyota tiene en la Hilux su gran estandarte. Al tener opciones de cabina simple y doble y también de tracción integral o sólo trasera, ofrece el mejor precio del mercado

Pick-up Medianas

Este es el segmento más competitivo del mercado argentino con cuatro marcas que fabrican en Argentina y una que importa sus unidades de Brasil.

Toyota lidera las ventas con su histórica Hilux, que tiene la versión de acceso DX en tracción simple y cabina simple en $16.172.000 y la de cabina doble en $18.234.000. En tanto las versiones más económicas de doble tracción tienen las DX de cabina simple en $19.514.000 y de cabina doble en $21.367.000.

Chevrolet, la única que no fabrica su camioneta de una tonelada en Argentina y la trae de Brasil, tiene siete alternativas para combinar, que al igual que Toyota incluye una versión de cabina simple. La S10 LS de cabina simple sólo está disponible como 4x4 y tiene un precio de $18.089.900 mientras que en cabina doble pero tracción simple, la S10 LS cuesta $16.558.900 y la LT 4x4 está en $22.765.900.

Nissan comparte la fábrica y la plataforma con Renault en Córdoba. El fabricante japonés, diseñador original del vehículo que adoptó su “primo” francés, tiene la versión S que estuvo en Precios Justos y mantiene ese mismo precio todavía para su versión 4x2 en $16.548.000, mientras que la Frontier S 4x4 también de caja manual está situada en un valor de $20.825.000.

Renault y su Alaskan es el más joven competidor del segmento. De las 19 posibles configuraciones que tiene el modelo, las dos más accesibles para cada sistema de tracción son las Alaskan Confort con caja manual, que se ofrecen en $17.286.000 para la 4x2 y $20.543.000 para la 4x4.

Volkswagen tiene su fichas puestas en Amarok como en ningún otro vehículo este año. Son los que pelean por terminar el año como la camioneta más vendida del país. Todas las versiones son de cabina doble, pero con opciones 4x2 o 4x4. La gama empieza con las Trendline, que en tracción simple cuesta $18.561.750 y en tracción integral $21.145.450.

La Nueva Ford Ranger fue una de las noticias más importantes de la industria en 2023. La gama está compuesta por ocho versiones entre tracción simple y doble. Las versiones de acceso son las XL 2.0 que en 4x2 tiene un precio de $18.576.000 y en 4x4 $21.311.000.