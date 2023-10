Cuáles son los nuevos precios de los autos 0 km más baratos del mercado

La actualización de las listas de precios redefinió los valores de los 0km más accesibles. No quedan casi opciones debajo de los 8 millones de pesos que tengan disponibilidad suficiente para la demanda

La actualización de precios de los autos 0km que llegó a la red de concesionarias durante esta semana, reordenó las ofertas de modelos nuevos con diversos escenarios de acuerdo a la estrategia de las distintas marcas. La constante, naturalmente es el aumento de precios, aunque no en todos los casos se aplicó el índice de inflación conocido a mediados de septiembre a la gama de modelos más accesibles, sino más bien a la línea de vehículos más costosos.

Te puede interesar: Un ex presidente del Banco Central del gobierno de Macri expresó que votará a Milei: los motivos

También, debido al retraso en la actualización de precios que tuvieron los modelos más económicos para no pasarse del tope del impuesto a los autos de lujo, la actualización trimestral que llegó a comienzos de septiembre, hizo que muchos modelos subieran directamente de los 8,4 a los 10,5 millones, lo que inmediatamente dejó su precio congelado “oficialmente” para lo que resta de octubre y noviembre. Ese es el caso de toda la gama de Peugeot 208, el segundo auto más vendido del mercado argentino, que en su lista de precios tiene a todas las versiones, desde la versión Like 1.2 hasta la más equipada, Feline AT, exactamente en el mismo precio de $10.097.000.

En el medio de esta situación, este mes que terminó fue el primero de los dos en los que tendrá vigencia el programa de Precios Justos para un modelo de cada marca. Y si bien algunos fabricantes optaron por vehículos utilitarios nacionales o importados, hay tres que eligieron aprovechar esta propuesta del Ministerio de Economía para ofrecer autos accesibles con precio congelado hasta el 31 de octubre. Estas fueron Fiat, Toyota y Volkswagen.

Te puede interesar: ¿Massa o Milei?: la contundente respuesta de un ex líder del Tesoro de EEUU y del FMI

De este modo la lista de autos más accesibles queda conformada de la siguiente manera para todo el mes de octubre:

El Toyota Etios resiste como el auto más barato del mercado, tanto con la versión AIBO como la versión X, aunque al haberse discontinuado su fabricación, pronto dejará su lugar al Yaris

Toyota Etios AIBO: $6.592.000

Este es el auto con precio más bajo del mercado y el único que se ofrece por debajo de los 7 millones de pesos, aunque hay que hacer dos salvedades importantes al momento de tomarlo como una opción. La primera es que se trata de un auto adaptado para trabajo y no asientos para pasajeros en las plazas traseras, sino un piso con una separación física entre los ocupantes de las butacas delanteras y la carga. La otra condición es que se trata de un modelo que se ha dejado de fabricar el 31 de agosto, por lo tanto, el stock de unidades es una limitante que con el correr de los meses probablemente deje al modelo sin disponibilidad.

Te puede interesar: Un banco internacional pronosticó quién puede ganar el balotaje y qué pasará con el dólar y la inflación

Toyota también ofrece el Etios X, que sí tiene capacidad para 5 ocupantes y que por su equipamiento tiene un precio muy competitivo de $7.023.000 y que quedaría como el automóvil de pasajeros. La condición de ser un modelo discontinuado, de todos modos lo convierte en una alternativa circunstancial por el stock de unidades aún existente. Por esa razón, vale ampliar la búsqueda en la marca y subir a la categoría del Yaris, que será efectivamente el heredero del Etios en los próximos meses. La versión más económica es el Yaris XS 1.5 con caja manual de 6 velocidades, que tiene un precio de $8.365.000, aunque Toyota también puede ofrecer la versión del programa de Precios Justos, el Yaris XLS 1.5 CVT que quedó con el precio congelado de $8.806.000.

El Nuevo C3 es una de las mejores opciones en precio, aunque tiene la limitante de pocas unidades disponibles

Citroën C3 Live Pack: $7.591.900

El producto fabricado en Brasil se ha posicionado como uno de los más competitivos desde su lanzamiento en Argentina a finales de año pasado. Sin embargo, sólo una versión está en este precio mientras el resto de las opciones de C3 cuestan más de dos millones de pesos de diferencia. Como el Etios, aunque por distintos motivos por tratarse de un modelo que está recientemente lanzado al mercado y no en retirada, el C3 tiene muy poca disponibilidad de unidades. En septiembre se vendieron menos 200 unidades entre todas las versiones de este modelo, contra 1.900 del Toyota Etios que lideró el segmento.

Las razones por las que hay pocas unidades está dada por la estrategia de la marca en relación con la cantidad de unidades que puede importar, y que han sido muy limitadas por tener que compartir permisos con Peugeot y tener también modelos como el C4 Cactus para nacionalizar a nuestro mercado.

Chevrolet aumentó sólo un 4,5% las dos versiones de Onix Joy y los mantiene en precios competitivos a la espera de recibir mayor volumen de unidades

Chevrolet Onix Joy 1.4: $7.596.900

Prácticamente puesto en competencia directa con el Citroën C3, este producto proveniente también de Brasil es el más accesible de la oferta de General Motors Argentina. Pero la familia Onix tiene cuatro opciones muy distintas como la Onix Joy Plus, y las Onix y Onix Plus, ambas pertenecientes a la nueva generación del modelo. Si bien el precio es competitivo en los dos modelos de Joy, la realidad es que no se importan muchas unidades, por lo que conseguir uno al precio de lista puede ser verdaderamente dificultoso, incluso a pesar de los esfuerzos de la marca por controlar los sobreprecios, algo que ocurre en todas las marcas en mayor o menor medida.

La mejor muestra de ese bajo volumen de unidades es que entre todos los modelos Onix, en el mes de septiembre se vendieron sólo 161 autos contra 541 unidades del mes de agosto. La falta de SIRA, los permisos para importar, afectaron este tipo de modelos para la marca, que tuvo que apelar al stock existente en la red para sostener la oferta. La estrategia de aumentar sólo un 4,5% los precios de estos autos de acceso a la gama, es una respuesta de GM para mantener la competitividad del modelo ante el escenario de reapertura de importaciones.

Los 400 autos del Polo Track 1st Edition que fueron puestos en Precios Justos es la opción más accesible de VW

Volkswagen Polo Track 1st Edition: $8.187.550

Una de las marcas que apostó por colocar un modelo accesible en Precios Justos es Volskwagen. El Polo Track de reciente lanzamiento no era el más económico de la gama, pero con la actualización de precios de octubre, pasó a serlo mientras el Polo Track MSI ya supera los 9,4 millones de pesos. Esta será la referencia del mes próximo, por lo que la oferta de la marca es una opción muy valiosa para octubre, y siempre teniendo en cuenta que se dispuso de un volumen relativamente bajo de unidades para el programa, que no superan las 400 unidades.

Fiat decidió apostar con la versión de acceso del Cronos al programa de Precios Justos. Es el más económico de la gama

Fiat Cronos Like 1.3: $8.830.500

El auto más vendido de Argentina en los últimos tres años es uno de los que tiene para ofrecer una versión, la más accesible de la gama, en el programa de Precios Justos. La estrategia de Fiat fue duplicar la apuesta por el Cronos Like 1.3 colocándolo como el modelo elegido para mantener congelado su precio hasta el 31 de octubre, y a la vez disponer de una importante cantidad de unidades para que más personas puedan acceder al beneficio, con un volumen cercano a los 1.500 autos.

Más allá del precio de 8,8 millones, las cuatro versiones del Cronos están dentro de los precios que les permiten evitar el impuesto a los autos de lujo, con dos versiones debajo de los 10 millones de pesos y sólo una que supera ese valor. Además, hay una decisión de mantener el modelo como “la gran opción” de los usuarios argentinos, con facilidades para pagar la diferencia entre el auto más económico y las versiones más equipadas.

Sandero, Stepway y Logan son las tres opciones que ofrece Renault con una versión debajo de los 9 millones de pesos

Renault Sandero 1.6 Life: $8.991.800

La última marca que ofrece autos dentro del rango de precios que no supera los 9 millones de pesos es Renault. El Sandero Life está en el borde, aunque sus versiones siguientes inmediatas como las Zen e Intens están por debajo de los 10 millones también. También hay una versión del Logan, fabricado en Córdoba en Planta Santa Isabel, con un precio de 8.9 millones de pesos, que en septiembre tuvo un buen volumen de ventas con 614 unidades para toda la gama. Renault tiene además dos versiones de Stepway en los 9,9 millones como opción.

El nuevo Nissan Versa y el SUV Kicks tienen una versión debajo de los 10 millones de pesos

Nissan Versa 1.6 Sense: $9.888.500

El reciente producto de Nissan en el mercado tiene también una opción que queda debajo de los 10 millones de pesos, aunque es la única versión, ya que las Advance y Advance CVT superan levemente los 10 millones de pesos. También por debajo de los 10 millones, Nissan tiene una versión de acceso del Kicks, la denominada 1.6 Sense con caja manual que se ofrece en 9,9 millones de pesos.