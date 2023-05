De un Fiat 147 a una Ferrari híbrida: los autos de Pedro Massacessi en su nueva vida después del fútbol

Pedro Massacessi mostrando los tesoros de su garage (Fotos: gentileza Pedro Massacessi)

Los deportistas tienen un ciclo relativamente corto de vida en el alto nivel de competencia. Dependiendo la edad a la que lograron llegar a su máximo, ese ciclo puede durar un poco más por la propia ley de la vida, pero en general, a una edad temprana, dejan de ser esas estrellas y empiezan una vida normal, como la de cualquier otra persona, y apenas tienen 40 años. Son personas con dos vidas muy claramente marcadas.

La de Pedro Massacessi es una de esas. El propio Ricardo Bochini lo presentó como su sucesor cuando Independiente ganó el campeonato de fútbol de primera división de 1988/89. Era su momento de gloria como futbolista, y sin embargo, después de pasar por Chaco for Ever a préstamo, llegar incluso a jugar en un equipo chico en Finlandia y recalar en México, se retiró de la práctica profesional, volvió a Argentina e intentó aprender a vivir de lo que había conseguido ahorrar. Hace 11 años se fue a vivir a Estados Unidos. Empezó por Miami y actualmente vive en Orlando, siempre en el estado de la Florida.

Hoy, Independiente es noticia para el mundo extra futbolístico por la maratón de recaudación que está haciendo Santiago Maratea intentando juntar parte de los 22 millones de dólares que debe, y Massacessi es noticia porque, alejado del deporte desde hace casi tres décadas, su segunda vida, esa que no tiene nada que ver con el deporte, le ha permitido darse gustos como tener una Ferrari F8 Spider, un Lamborghini Hucaran y un Porsche 911 como emblemas de su gusto por los superautos deportivos, además de un Tesla, un Range Rover y un Mercedes-Benz.

Massacessi probándose su primera Ferrari, el F8 Spider que ya tiene en su garage. Ahora llega una SF90 Stradale y en 2024 una 296 GTB

Pensar que cuando llegó a Buenos Aires desde su ciudad natal, Ceres, en el norte de la provincia de Santa Fe, casi limitando con Santiago del Estero, su primer auto fue un humilde pero noble Fiat 147. Pero siempre entendió bien que los tiempos del éxito deportivo y sus beneficios económicos no son muy prolongados. Por eso decidió ahorrar e invertir en propiedades, y después, a aprender a ser un buen administrador de ellas y de los recursos que generaban. Hoy es empresario en Orlando, donde vive con su mujer y Eleonora y sus hijos, y se dedican al negocio inmobiliario.

Pero esa vida tranquila se interrumpe repentinamente cada vez que va al garage de su casa y pone en marcha alguno de sus tres autos deportivos. El menos ostentoso es el Porsche 911 azul claro, que corresponde a la última generación del clásico modelo alemán, famoso por su motor Boxer de cilindros opuestos refrigerado por aire nacido en 1963. El modelo que tiene Massacessi es la octava evolución del 911, tiene un 6 cilindros y 3.0 litros de capacidad cúbica, que le permiten llegar a 450 CV de potencia y acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 3,6 segundos y alcanzar los 306 km/h de velocidad final.

“El Porsche es el único auto que no tuve que esperar. Lo vi el año pasado. Estaba en el concesionario, entré a mirarlo y me lo quise quedar”, le dice Massacessi a Infobae desde su casa en Orlando.

Todo empezó mucho antes. En abril de 2020, cuando fue al concesionario oficial Ferrari a pedir el auto que soñaba y se enteró que tenía más de dos años de demora. Se trata de una F8 Spider, la versión descapotable del F8 Tributo. “La compré porque es el último modelo que Ferrari va a producir con motor de combustión interna, ya que después ya vienen los híbridos. Por eso tiene tantos pedidos, especialmente los coleccionistas”, dice el exfutbolista.

“La Ferrari me llegó en noviembre de 2022, y la ceremonia que te hacen al recibirla es tan maravillosa como el auto mismo. Te dan todo tipo de regalos, te destapan el auto con una funda roja y te descorchan un champagne”, cuenta con mucho entusiasmo.

Pero el hombre es fanático de los autos, se enamora. “El Porsche me lo compré porque tenía mucha ansiedad y quería esperar que llegue la Ferrari, así que el día que lo vi, lo pedí y al día siguiente estaba en casa. Le dije a mi esposa que después lo iba a vender, pero no puedo. Te enamorás de estos autos. Así que por ahora me los voy a quedar. Ya veremos qué pasa cuando llegue la Ferrari nueva en junio”, dice Massacessi.

La próxima Ferrari es una SF90 Stradale, el segundo modelo híbrido de la casa de Maranello. “La mandé a pedir de color azul, y con el interior azul y volante de fibra de carbono como los de los autos de Fórmula 1, con el sistema de luces que te indican el momento de hacer los cambios. Eso también lo tengo en la F8. La SF90 la sigo de cerca, llamé hace 20 días y ya la estaban terminando, tengo muchas ganas de manejarla porque tiene 1.000 caballos de fuerza entre el motor de combustión y el eléctrico. Estos autos son una caricia al alma”, exclama.

La F8 Spider tiene un motor V8 de 3,9 litros de cilindrada que gracias a un doble turbocompresor, consigue alcanzar una potencia total de 720 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,9 segundos, y su velocidad tope es de 340 km/h.

Y finalmente está el Lamborghini, que lo pidió cuando supo que la Ferrari F8 iba a demorar tanto, y terminó llegando un mes después también. Se lo entregaron en diciembre del año pasado. Se trata de un Lamborghini Huracán EVO 2023 de color negro, de acuerdo a su elección. “Este tipo de autos te permiten personalizarlos, entonces das un adelanto y le decís de qué color lo querés. Te ponen diez colores de carrocería, diez colores de tapizado, lo que vos le quieras cambiar, no podés hacerlo ‘loco’, porque ellos no lo permiten, pero lo podes poner como te gusta”, dice el santafesino.

“Lo que más me sorprende de la Lamborghini es que tiene tres modos de conducción. Arranca en Sport, y cuando lo ponés en Corsa es una cosa impresionante. Ya cuando llega a las 4.000 vueltas, la explisión que hace es tremenda. La gran diferencia que veo con la Ferrari es esa, este es más agresivo”, comenta.

El Huracán EVO tiene un motor V10 atmosférico de 5,2 litros que entrega 640 CV de potencia en las ruedas traseras. Su aceleración es impresionante para no tener turbocompresor, ya que alcanza los 100 km/h desde parado en sólo 3,2 segundos. La velocidad máxima que alcanza está en los 325 km/h.

La Ferrari SF90 Stradale es el primer auto híbrido de Ferrari, y será parte del garage de Massacessi dentro de un mes

Y no está terminado aquí el sueño de Massacessi por los autos. Hace apenas unos días se entusiasmó tanto con la tecnología de la Ferrari híbrida que todavía no recibió, que ya encargó un modelo de la última versión con esa propulsión combinada de motor térmico y eléctrico. “En 2024 me va a llegar una Ferrari 296 GTS, la más reciente de las Ferrari híbrida. Ahí no sé qué voy a hacer con los otros autos, pero por ahora sólo pienso en disfrutarlos. Uno no tiene comprado el futuro, y esto me hace muy felíz. Es una caricia al alma”, termina comentando Massacessi.

