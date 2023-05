“Modo cangrejo”: cómo funciona el auto que permite girar las cuatro ruedas para estacionar mejor

Estacionar de costado es una de las grandes virtudes del sistema e-Corner de Hyundai

Más allá del hecho en sí mismo de ser vehículos cero emisiones, los autos eléctricos tienen otras cualidades únicas que los distinguen de los convencionales, y que les permitirán tomar otra morfología conforme vaya pasando el tiempo. Uno de ellos es el de la utilización del espacio interior completamente flexible, dado el menor volumen que requieren las partes mecánicas.

El motor ocupa menos espacio, no hay caja de velocidades, la batería es plana y va colocada en el piso del automóvil, y no hay necesidad de túnel ni para el caño de escape ni para un eje cardánico. Esto es de gran utilidad, porque amplía la habitabilidad para los pasajeros o cargas. Por eso un auto eléctrico puede ser tan grande por fuera como uno convencional, pero tener mucho mejor confort y capacidad interior. Hyundai ha ido un paso más allá aún, al diseñar un sistema llamado e-Corner, por el cual las cuatro ruedas funcionan autónomamente y eso les permite tener capacidad para girar pero también para rotar sobre su eje vertical.

El sistema se presentó inicialmente como una idea, pero ahora ya se encuentra montado sobre un Hyundai Ioniq 5 para hacer una demostración real en las calles, de lo que hasta ahora parecía ser solo un prototipo para ensayos de laboratorio.

El e-Corner permite que las cuatro ruedas tengan rotación sobre su eje de hasta 90°, permitiendo maniobras que los autos convencionales no pueden realizar

Para que este sistema funcione hay algo esencial que no se puede evitar, y es que el automóvil tiene que ser necesariamente eléctrico, y no sólo eso, la propulsión tiene que hacerse desde cuatro motores, alojados un en la cara interior de cada rueda. Sin esa condición, no habría posibilidad alguna de que el movimiento de rotación exista porque las barras de dirección y los ejes de transmisión individuales impedirían ángulos tan extremos.

Este sistema de motor en rueda existe en varios tipos de autos eléctricos que ya se comercializan, ya sea con pequeños motores planos de baja potencia para vehículos urbanos de trabajo como pequeños furgones, como a través de los sofisticados motores de flujo axial de autos deportivos.

El motor en la rueda permite que tanto la alimentación de energía eléctrica como el sistema de frenos y dirección se puedan comandar a través de cables, de modo que la independencia de movimientos es total en los dos ejes, vertical y horizontal.

Las ruedas tienen total independencia una de otra, con un motor eléctrico en el interior de la llanta y sistema de alimentación eléctrica dirección y frenos vía cable

Los beneficios de poder rotar las cuatro ruedas en un ángulo de hasta 90°, permiten que el Hyundai Ioniq 5 con e-Corner que ha preparado Mobis para este desarrollo, pueda hacer distintos tipos de maniobras que un auto convencional no podría hacer.

La más clara es la conocida como “modo cangrejo”, por el cual el automóvil puede desplazarse lateralmente al colocar las cuatro ruedas transversales a la dirección de avance del vehículo. Así, la operación de un estacionamiento en un espacio reducido es muy simple, ya que el conductor sólo debe verificar que el espacio sea lo suficientemente grande como su auto, colocarse paralelo a ese espacio vacío y conectar la función de ruedas a 90°. El auto simplemente comenzará a girar sus ruedas y se desplazará de costado hasta quedar perfectamente estacionado.

Rotar sólo las ruedas traseras permite entrar en espacios reducidos con un ángulo que requeriría muchas maniobras en un auto convencional

Pero esa es sólo una de las funciones con las que se puede beneficiar quien posea un vehículo con esta tecnología. La segunda función es la de girar 90° el automóvil en una sola maniobra y manteniendo una rueda como pivot. Esto es útil para cuando hay que entrar, por ejemplo, en un estacionamiento a 90° pero el espacio para la maniobra es muy reducido. Deteniendo las ruedas delanteras en el comienzo de la zona de estacionamiento, se colocan las dos ruedas traseras completamente transversales y el auto rotará únicamente el tren trasero, quedando de frente al cajón en el que se debe estacionar.

La tercera función es la de dar la vuelta completa. En este caso, las cuatro ruedas giran 45°, de modo que el vehículo pueda rotar manteniendo el mismo lugar en el que está detenido, por ejemplo en un pasaje muy estrecho sin salida.

Al girar las ruedas delanteras hacia adentro y las traseras hacia afuera, el auto puede rotar sobre su propio eje y cambiar su sentido de circulación en una sola maniobra

Finalmente, una cuarta opción de uso es la de girar las cuatro ruedas en la misma dirección, lo que posibilita un traslado en diagonal para pasar entre dos vehículos en distintos carriles ocupando mucho menos espacio para la maniobra. Esta quizás sea la única función sin demasiada necesidad de uso en la conducción diaria, pero el hecho de tener la posibilidad de girar las cuatro ruedas en la dirección deseada independientemente una de la otra, lo admite y es válido tenerlo entre las opciones de uso.

Pero lo más interesante de este e-Corner es que Hyundai está dispuesto a proveer a la industria en general con su patente, lo que permitiría que otros fabricantes lo puedan adoptar en el futuro. Todavía no hay plazos, que seguramente serán bastante laxos hasta ver el funcionamiento de este sistema en los autos que se pueden comprar en un concesionario, pero que ya lo estén ensayando significa que probablemente sea parte de un modelo que llegue en el futuro para la marca coreana que se ha llevado los premios del Auto de Año en 2022 y 2023 con sus modelos Ioniq 5 y Ioniq 6.

