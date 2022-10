Ha nacido el primer deportivo italiano 100% eléctrico y no es un Ferrari

Maserati Gran Turismo Folgore, el primer supedeportivo italiano completamente eléctrico

Para los fabricantes de autos deportivos, el salto a la electricidad total es un paso que se debe dar en el momento correcto y del modo adecuado, porque el que compra esos vehículos es casi siempre el amante de los motores V8 o V12, del sonido que generan y de la sensación de acelerarlos y que tiemble absolutamente todo. La aceleración y la velocidad de un eléctrico de alta performance es tan buena o incluso mejor que la de los petroleros, pero la sensación no se puede igualar desde el momento que no hay partes mecánica vibrando en su proceso de generar potencia.

Ferrari ha sido muy cuidadoso al mostrar sus tres modelos híbridos, y lo mismo ha ocurrido con la presentación del esperado Purosangue, al que ellos prefieren llamar como un FUV y que sorprendió a todos porque realmente es un auto distinto y poco tiene de lo que la gente espera de un SUV. Y ya han dicho que el primer Ferrari 100% eléctrico que llegará en 2025, será un auto que no pierda esa esencia Ferrari en su dinámica.

Lamborghini también piensa lo mismo. El salto al eléctrico puro debe esperar todavía y el comienzo fue con el Sian, el primer híbrido de la casa de Sant’Agata Bolongese. El eléctrico, al igual que Ferrari, llegará en 2025.

Los GT de Maserati GT tienen una línea tradicional que se modifica con la modernidad pero no pierde la huella de su diseño original

Pero para Maserati, los tiempos son distintos, y probablemente tenga que ver con cierta exclusividad que ha tenido en algunos aspectos de sus autos y que podría tener el hecho de ser la primera marca de autos deportivos italiana en lanzar un auto completamente eléctrico.

El auto es el Gran Turismo Folgore, y es parte de la nueva generación de un auto nacido en 2007, y que se fabricó hasta 2019. El nuevo GT tiene tres especificaciones: el Modena, el Trofeo y el Folgore. Los dos primeros tienen motor de combustión interna y el último tiene tres motores eléctricos.

Este es el punto al que todos miran, porque además de ser el primer superdeportivo eléctrico italiano, es un auto con unas prestaciones realmente asombrosas. El Folgore, que en italiano significa rayo, tiene el nombre perfecto para intentar representar lo que la electricidad puede generar en términos de performance. Esos tres motores eléctricos están dispuestos con uno adelante y dos en la parte trasera. Cada motor tiene una potencia de 300 kW cada uno, lo que permite que logre una potencia total de 900 kW, o en su conversión a las medidas más conocidas, 1.200 CV.

Interior elegante y deportivo a la vez en el Maserati Gran Turismo Folgore

Los dos motores traseros no están conectados entre sí, sino que envían la potencia directamente cada uno a una de las ruedas posteriores, con vectorización de torque ajusta la rotación del coche no solo al acelerar sino también cuando se suelta el pedal y al frenar, creando un efecto similar al de un diferencial electrónico. La batería tiene una capacidad nominal de 92,5 kWh y una capacidad de descarga de 610 kW (818 CV), que transmite unos 760 CV continuos. Esto significa que, aunque tenga la capacidad de 1.200 CV en total, dependiendo de la configuración que se elija para conducir, tracción trasera o tracción total, esos 760 CV son la máxima potencia simultánea que pueden aplicar a las ruedas. Así, la potencia máxima que llega a las ruedas es de 560 kW (762 CV), con un torque de 1.350 Nm.

El diseño de esta batería es muy particular en el Folgore, porque en lugar de ser una placa que ocupa todo el piso del automóvil, es una “T”, lo que permite que no se vea afectada la altura del techo respecto a las versiones del Gran Turismo con motor de combustión interna. La forma de “T”, permite que la batería esté situada con una mayor superficie en el eje central entre las butacas y una sección transversal trasera a las mismas, en lo que normalmente sería el lugar del baúl. Con una potencia máxima de carga de 270 kW en corriente continua, esa batería podrá llegar al 80% de la carga en solo 18 minutos si no está completamente descargada y tiene al menos el 20% de su energía disponible.

Al tener una batería en forma de "T", la altura del auto no se ve afectada por ser un deportivo eléctrico

La batería es pesada, por supuesto, llevando al auto hasta los 2.260 Kg, unos 300 Kg más que las versiones con motores térmicos, aunque con un excelente reparto del 50% entre ambos ejes. Con estos valores de potencia y peso, el Folgore acelera de 0 a 100 km/h en 2.7 segundos y alcanza una velocidad punta de 318 km/h. El precio de la versión eléctrica no ha sido informado, pero debería estar por encima de los 200.000 euros según estimaciones de los analistas más especializados.

