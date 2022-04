Gracias a esta tecnología los autos no solo alertarán los peligros, también podrán esquivar accidentes

El sistema Nissan Ground Truth Perception se desarrolla sobre un auto convencional con volante y pedales, que es conducido normalmente por una persona

Primero fueron los sensores, después las cámaras, por fin llegaron los radares y como una evolución de estos, los radares Lidar de alto alcance. Todas estas herramientas son las que han permitido a los departamentos de I+D (investigación y Desarrollo) de cada compañía automotriz, evolucionar en los sistemas de asistencia a la conducción, que no es nada más ni nada menos que el primero de los pasos para lograr la conducción autónoma de los automóviles.

De todos modos, todavía hay cierta resistencia a aplicar algunos de estos elementos de detección de obstáculos o movimiento , particularmente por su costo. Es el caso de Tesla, que ha comunicado recientemente que los autos de Model 3 y Model Y exportados a Europa, no tendrán Lidar como parte de su equipamiento para Autopilot, el sistema de conducción autónoma de la marca. Los autos fabricados por Elon Musk en China y Berlin, solo estarán equipados con cámaras y sensores, pero no con radares, ya que, según afirman, próximamente vendrán equipados con su propio sistema Tesla Vision que ya se utiliza en EE.UU. y Canadá, y que está basado en ocho cámaras de operación conjunta y una “red neuronal profunda”.

Los radares Lidar son elementos de alta precisión con mayor alcance que los radares convencionales. Es el más sofisticado sistema de detección de obstáculos a distancia que hay en la industria automotriz

Mientras eso ocurre, la mayoría de las automotrices continúan utilizando la tecnología de Lidar para desarrollar y mejorar la precisión de sus propios sistemas de ADAS (Advanced Driving Asisstance System) , y una de ellas es Nissan, que acaba de anunciar la puesta en funcionamiento, todavía a nivel de prueba, de un nuevo sistema llamado Ground Truth Perception (percepción real del entorno).

Este novedoso recurso basado en Machine Learning e Inteligencia Artificial (AI), fusiona la información procedente del Lidar, el radar y las cámaras de alto rendimiento de última generación para detectar la forma y la distancia de los objetos, así como la estructura del área que rodea al vehículo en tiempo real con un alto grado de precisión.

El auto avanza por un recorrido virtual para la computadora, que va relevando datos permanentemente a su alrededor, de modo de hacer una eventual maniobra evasiva considerando su entorno

Con esa información, el procesador de a bordo del vehículo analiza instantáneamente la situación, evalúa el entorno y realiza automáticamente las maniobras necesarias para evitar un impacto , pero no solamente impactos naturales de la vía pública como un auto detenido imprevistamente, o un auto que colisiona y se cruza en el camino, o incluso un peatón que aparece delante del recorrido del vehículo. El sistema Nissan Ground Truth Perception, puede detectar un objeto que se aproxima al auto como puede ser un elemento que se desprendió de otro vehículo como una rueda, o una parte de la carga de un camión, y una vez detectado, hacer la maniobra de evasión para que ese elemento no golpee al auto, por ejemplo, en el parabrisas.

Adicionalmente, por el hecho de medir el entorno lejano, el sistema también puede adelantarse a un embotellamiento de tránsito y eventualmente cambiar de carril , o incluso proporcionar una mayor ayuda a los conductores en zonas en las que no se dispone de información cartográfica detallada, solamente con conocer el destino en su navegador a bordo y poder detectar los obstáculos y las señales viales.

Para hacer los ensayos, Nissan construyó maquetas con la forma y el tamaño de personas, autos y objetos que deben ser detectados para evitar la colisión

El sistema Nissan Ground Truth Perception ha sido desarrollado sobre autos convencionales , como una asistencia al conductor que está al volante, y esa parece ser la idea de la compañía. El sistema funcionará si hay una persona conduciendo el automóvil también, no solamente cuando está en función autónoma, por un principio que la marca defiende con firmeza.

Nissan es una de las compañías que creen que la conducción autónoma no debe ser un impedimento para que aquellos que disfrutan el hecho de conducir puedan hacerlo. Así lo aseguró Ashwani Gupta, COO de Nissan Motor Corporation, en una entrevista exclusiva con Infobae en Puerto Iguazú algunos días atrás, cuando señaló que “hasta donde sabemos, los jóvenes son expertos en tecnología. Les gustaría tener la libertad de cuándo conducir y cuándo no conducir. Lo que significa que quieren libertad. Y es por eso que la conducción autónoma, como una tecnología centrada en el ser humano, es la correcta, porque cuando quieren pueden delegar y cuando no quieren, pueden disfrutar de la conducción. Así que eso es lo que creo que es el futuro.”

Una vez más, la tecnología llega para hacer mejor y más fácil una tarea que el ser humano puede realizar autónomamente. La velocidad y el alcance de las herramientas que se han desarrollado, actúan del mismo modo que una calculadora científica, hacen más rápido, un proceso determinado que el hombre puede hacer en más tiempo.

