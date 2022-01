Cómo funcionan los nuevos autos híbridos del Rally mundial

El Hyundai i20 N Rally1, cuando probaba sin decoración, lo que permite apreciar la nueva fisonomía de los autos del Campeonato Mundial en su versión híbrida

El Campeonato Mundial de Rally inicia su temporada 50 y festejará sus bodas de oro con los apasionados de las carreras más cerca pasan de los espectadores y en los más diversos terrenos de todo el mundo, con el cambio tecnológico más grande de los últimos 40 años. En 1981, con la llegada del Audi Quattro, se incorporaron los autos de tracción total, cambiando para siempre el desempeño de los autos de rally hasta nuestros días. Ahora, llega la modernización de sus plantas impulsoras gracias a la electrificación.

Pero a no asustarse, que no dejarán de hacer ese impresionante ruido que tanto atrapa a los aficionados. Los Rally1, tal su nueva denominación, no serán eléctricos, sino híbridos. Desde este jueves con el inicio formal del Rally de Montecarlo, los autos de la categoría principal del certamen combinarán sus impulsores de combustión interna tradicionales, con un motor eléctrico que generará más potencia, mitigando las emisiones de CO2 a la atmósfera.

El Ford Puma Rally1 es probablemente el que llega mejor preparado a Montecarlo, ya que realizó más ensayos que sus rivales

En esta categoría estarán presentes los autos de las tres marcas que han protagonizado los últimos campeonatos: Toyota con su nuevo GR Yaris Rally1, Ford con el colorido Puma Rally1 y Hyundai, con su renovado i20 N Rally1.

¿Pero cómo funcionarán estos nuevos autos, que más que ningún otro tipo de auto de carreras, deben ser amigables con los bosques, los lagos, las montañas y todos los accidentes geográficos por los que corren como locos contra el reloj?

La mecánica híbrida combinará el conocido motor 1.6 turbo de 380 CV impulsado por biocombustible provisto por el campeonato, 100% renovable y sin ningún componente fósil, con otro eléctrico de 100 kW, equivalentes a unos 136 CV, pero que tiene una particularidad, y es que podrá ofrecer picos de hasta 500 CV por un lapso de 10 segundos. La batería es de 3,9 kWh y debería permitir que recorran en modo eléctrico unos 20 kilómetros, fuera de tramos especiales. En los parques de asistencia y parques cerrados, la baterías se enchufa y recarga el 80% en unos 20 minutos.

Dentro de la nueva estructura de los autos de Rally1, se puede apreciar la posición del sistema híbrido que se adiciona desde 2022

El uso de la unidad híbrida tiene tres diferentes modos

El modo Full electric no utiliza para nada el motor de combustión, y esta preparado para recorrer únicamente los tramos de enlace en zonas urbanas y los parques de asistencia, de modo de no emitir CO2 cuando los autos no están corriendo en los tramos de velocidad libre.

El modo Stage es el que permite configurar el uso de la potencia proveniente del sistema híbrido. Existen tres mapas personalizados de motor eléctrico, que deben ser previamente programados, para usar la potencia híbrida en los tramos cronometrados. Esos mapas se programan a gusto de cada piloto y de acuerdo al modo de aplicar acelerador y freno, ya que el impulso eléctrico no se obtendrá con el uso de un botón, sino automáticamente al conducir. Los autos regenerarán energía con frenado y con freno motor al soltar el acelerador, por lo que la programación y utilización de la potencia eléctrica dependerá de la extensión del tramo de velocidad. A más kilometraje, la potencia extra se deberá repartir en más tiempo y por consiguiente será menor. Lo interesante del sistema, es que los equipos tendrán una estrategia de uso libre y por lo tanto, será todo un aprendizaje el uso propio y ajeno del sistema híbrido para generar ventajas deportivas en determinados momentos de un rally.

El modo Stage Start es el que, como su nombre lo indica, se utilizará para las largadas de las pruebas cronometradas, y es cuando se adicionará toda la potencia eléctrica disponible a la del motor térmico, por un lapso máximo de 10 segundos. Solo se desactivará antes de los 10 segundos, si el piloto levanta el pie del acelerador o presiona el freno. En ese momento se desactiva el Stage Start automáticamente y el auto queda funcionando con el modo Stage, donde el híbrido funciona de acuerdo a la programación que se le dio.

En las reglas técnicas del Rally1, se ha eliminado el diferencial central y la caja de velocidades ha vuelto a ser de cinco marchas con palanca al piso.

El GR Yaris Rally1 de Toyota, una de las marcas precursoras en el mundo de autos particulares con motores híbridos

En cuanto a las reglas deportivas, hay algunas limitaciones más para acompañar el nuevo esquema ambientalista del campeonato, como haber bajado de tres a dos motores de combustión interna para todo el campeonato por cada auto. La limitación también estará para la parte híbrida, en la que solo podrán tener 9 unidades de potencia por auto para la temporada 2022, pero de ellas, solo podrán sellar dos por cada carrera, quedando una como repuesto de la que va colocada en el auto.

Será una nueva era. Un primer paso para lo que termine ocurriendo con las carreras de autos y la movilidad sustentable a largo término. La introducción del biocombustible ha sido una vez más el camino elegido por la FIA para dejar de utilizar los combustibles de origen fósil, lo que se mantiene en línea con el método anunciado para los motores de Fórmula 1 desde el año 2026.

En el mundo de las carreras insisten con demostrar que la movilidad del futuro no necesariamente tiene que ser solo de autos eléctricos. Como ha ocurrido con muchos sistemas probados primero en las competencias, quizás los combustibles sintéticos permiten que los dos billones de autos de motores de combustión interna que circulan en el mundo, tengan una sobrevida a pesar de las baterías.

