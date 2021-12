Parece un auto del futuro, pero se empezará a fabricar en 2022

Hyundai Prophecy concept, la base del Hyundai Ioniq 6 se saldrá a las calles en 2022

El Hyundai Ioniq 5 ha sido uno de los autos eléctricos más notorios de 2021 gracias a su tecnología, su sistema de baterías de largo alcance y a la utilización de ángulos y diagonales en su diseño, que rescata una forma muy identificada de otros autos exitosos, como el Audi A3 o el Lancia Delta de los años 90, aunque sus creadores explican que la base, es la de aquel primer auto de dos volúmenes de la misma Hyundai, el Pony de 1975.

El Hyundai Ioniq 5 se convirtió en uno de los autos eléctricos de 2021

Previendo el éxito que tendría ese automóvil que capturó a todo aquel que lo vio desde el primer momento, mucho antes de sacarlo a la venta, en el nuevo departamento de diseño de Hyundai que cambió la cara desde la estética a sus productos, empezaron a imaginar el futuro con el modelo que seguiría al Ioniq 5. En ese momento era un concept car llamado Hyundai Prophecy, que en realidad sería la base del Ioniq 6, que se anuncia para 2022.

El Prophecy nació en 2019 y debía exhibirse en el Salón de Ginebra de 2020. Pero el Covid-19 canceló la muestra suiza y el concept quedó esperando para ser exhibido cuando la pandemia lo permitiera. La IAA Mobility 2021 en Múnich, fue la oportunidad de mostrar el concepto, pero como los tiempos del Coronavirus se extendieron tanto, la distancia entre ese modelo y el auto real que debía inspirarse en él, hicieron que fuera naciendo el auto de la gama eléctrica de Hyundai que complementara al Ioniq 5, por un camino paralelo pero algo separado.

La forma del Prophecy es verdaderamente futurista, con una línea que bien podría emparentarse con la de los Porshe Panamera, es decir, la de una berlina con rasgos de coupé deportiva. A diferencia del Ioniq 5, las líneas rectas no existen , y los ángulos casi tampoco. La unión de las puertas con los vidrios, y estos con el techo, no se distingue por ningún relieve, y esa es una de las marcas más personales y distintivas del modelo.

Las unidades del Hyundai Ioniq 6 se están probando en las calles, con el camuflaje que impide ver las similitudes y diferencias con el Prophecy de 2019

En cambio, en el Ioniq 6, varias de esas formas contrastan a simple vista. El auto se está probando con el camuflaje habitual que insinúa pero no muestra, y sin embargo esa característica de no tener bordes se puede distinguir que ya no está en el auto que saldrá a la calle.

Tendrá una motorización eléctrica 100% que podría oscilar entre una versión con 200 CV y otra con 300 CV. Probablemente la primera con tracción trasera y la segunda con tracción integral. La batería sería de iones de litio con capacidad de 72,6 kWh y una autonomía cercana a los 500 km.

Lo que sí se ha podido apreciar a pesar del camuflaje con el que se lo ha podido ver en las calles, es que ese curioso spoiler trasero a mitad de altura, está presente también en el Ioniq 6 , lo que permite pensar que una vez terminado de desarrollar, quizás la forma general del auto real, tenga alguna similitud mayor con el espectacular auto que mostraron inicialmente.

El objetivo de este Ioniq 6 es claramente competir con el Tesla Model 3, el Polestar 2 y los nuevos BMW i4, todos pertenecientes al segmento D, es decir sedanes de 5 metros de largo.

