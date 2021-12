¿Dónde ver y probar los mejores autos en estas vacaciones argentinas?

Los autos y el verano, una combinación clásica en las playas argentinas durante las vacaciones. Este año, habrá también acciones en el interior del país

Como es costumbre en cada temporada turística , los fabricantes y filiales de la industria automotriz en Argentina, planifican diversas acciones de relacionamiento con el público, aprovechando las vacaciones para mostrar la mayor cantidad de productos, muchos de ellos prototipos para el futuro, y también para permitir a los usuarios, tomar contacto con sus vehículos para complementar la apreciación visual, con la sensación de conducirlos.

La Costa Atlántica suele ser el epicentro de muchas de estas acciones promocionales, pero en varios casos, un esquema más federal, incluye otros destinos turísticos en los cuales se podrán apreciar las novedades del mundo motor local.

El stand de Renault en Pinamar, todo un clásico

Renault Summer Experience 2022

La propuesta de Renault será una de las que tendrá propuestas en las playas bonaerenses, pero también en las sierras cordobesas. Inaugurará la temporada en UFO Point de Pinamar, donde estarán desde el 29 de diciembre hasta el 28 de febrero. Este verano agregará también un espacio off-road en Pinamar Norte, que estará disponible del 3 al 31 de enero. La otra acción será en Córdoba, en Villa Carlos Paz, donde se desplegará un stand del 14 al 31 de enero.

En cada punto, Renault ofrecerá tests drive, travesías, eventos musicales, gastronómicos y algunas otras propuestas más. El producto central de exhibición a la pick-up Renault Alaskan, que estará acompañada por unidades de Sandero, Stepway, Koleos y Duster.

Para más información, ingresar a http://www.renaultsummer.com.ar/ a partir del 3 de enero y enterarse de novedades y/o agendar un test drive.

La pick-up Peugeot Landtreck será una de las atracciones del verano

Peugeot, Citroën y DS en Cariló

Las tres marcas francesas estarán presentes con su stand en Cariló, en el que recibirán a sus visitantes todos los días, entre las 18hs y las 24hs, en la calle Avellano entre Boyero y Benteveo, hasta el próximo 13 de febrero.

Peugeot presentará tres productos muy especiales para la marca, anticipándose a sus próximos lanzamientos que llegarán con 2022. El primero será la avant premiere de la pick up Landtrek, y junto a este esperado vehículo, estarán los SUV Peugeot 3008 Hybrid 4 y el nuevo 2008 GT.

El Nuevo Citroën C3, recientemente lanzado en la región, estará en Cariló

Citroën estará presente con el nuevo C3 de reciente presentación en la región, junto al cual se podrán apreciar los SUV C5 Aircross y C4 Cactus.

Finalmente, DS, la marca de lujo se lucirá con sus dos recientes lanzamientos: DS 7 Crossback E-Tense y DS 9, que serán los protagonistas del espacio junto al ya conocido DS 3 Crossback. A ellos se sumará desde el 15 de enero, en avant premiere, el Nuevo DS 4 que comenzará a comercializarse próximamente en nuestro país.

El Off Road Park de la Ruta 11, en Villa Gesell, es el lugar de las más divertidas experiencias con Jeep, RAM y Fiat 4x4

Fiat, Jeep y Ram en Cariló y también en Villa Gesell

En distintos puntos de las ciudades balnearias bonaerenses, las tres marcas estarán presentes con diversas acciones, de exposición y test drive. Como es habitual, Jeep estará en su tradicional stand de Cariló y con pruebas dinámicas en el Off Road Park de Villa Gesell. En exposición estarán os vehículos más importantes de la marca, el Compass Limited T270, el Gladiator Overland y el nuevo Jeep Commander. A ellos se sumará el Willys MA, uno de los únicos 35 modelos del original que nació 80 años atrás y que fue restaurado y puesto en valor este año. Ese vehículo por sí mismo merece una larga visita al stand.

La nueva RAM 1500 Rebel, una de las camionetas más impresionantes entre las full size

RAM también estará en el stand de Cariló con la avant premiere la RAM 1500 Rebel, una pick-up full size con prestaciones poco vistas para este tipo de vehículos.

Fiat, por su lado, también participará con su presencia en la exhibición de la Strada Volcano, la Toro en su versión más radical Ultra, y el Cronos Precision, el modelo que se ha posicionado como el auto N°1 en ventas en 2021. A ellos se sumará el SUV de próximo lanzamiento de la marca, el Fiat Pulse.

El SUV Fiat Pulse, es una de las novedades que llegará al mercado argentino en 2022

El Off Road Park de la Ruta 11, Km 407, en Villa Gesell volverá a estar abierto para los clientes de Jeep, RAM y Fiat, y por supuesto para el público interesado en realizar pruebas de manejo 4x4 de las tres marcas. Además, los viernes por la mañana se podrán realizar clínicas de manejo exclusivo para clientes denominada Jeep Academy, como así también las tradicionales travesías de todos los miércoles y jueves por la tarde.

Quienes quieran más información, podrán encontrarla en veranojeep.com.ar, en veranoram.com.ar y en veranofiat.com.ar

El stand de Volkswagen Argentina en Cariló, construido completamente con materiales sustentables. Exhibe la gama de SUV de la marca y los dos autos eléctricos presentados este año: ID.3 y ID.4

Verano Volkswagen Cariló 2022

El espacio de Volkswagen Argentina este verano en Cariló se mostrará completamente alineado a la estrategia Way yo Zero. Los los nuevos modelos 100% eléctricos, el VW ID.3 y el VW ID.4 serán las estrellas del stand, y estarán rodeados de la amplia gama de SUV que ha llevado a la marca a ofrecer la mayor oferta de productos de este segmento que cada día eligen más usuarios, con Nivus, el nuevo T-Cross 200 TSI y Taos. Junto a ellos, la pick-up Amarok V6, que con sus 258 CV, es la más potente de su categoría.

El stand será el emblemático y conocido espacio sobre Av. Divisadero, donde se ha construido un lugar utilizando únicamente madera de reforestación, ladrillos y placas de plástico 100% reciclados que se obtienen de tapas de gaseosas, vasos de plástico, piezas de automóviles, etc, y hierros modulares ya utilizados en otros espacios e iluminación 100% LED.

Las bicicletas Volkswagen son parte de las actividades del stand, con paseos por los bosques de Cariló y alguna sorpresa para los más chicos

Además, habrá actividades deportivas a bordo de las bicicletas Volkswagen en los bosques de Cariló, de miércoles a domingo, y un espacio Kids con una pista de Scalextric que operará exclusivamente con energía generada por los visitantes a través del pedaleo. Volkswagen pondrá a disposición de los usuarios un equipo móvil para chequeo rápido en la entrada de la Frontera, en Pinamar, para que la experiencia en la arena sea más segura.

La pick-up Ford F-150 Raptor, una de las atracciones del verano

Ford Summer Energy

El 28 de diciembre Ford llegó a Cariló con su espacio ubicado en Av. Divisadero y Cerezo y, desde el 2 de enero lo hará en Pinamar Norte con el Off-Road Campus Pinamar, que estará ubicado en Av. Libertador y Poseidón.

En ambos espacios se exhibirá la línea completa de vehículos, incluyendo a las dos recientes incorporaciones, el Ford Maverick y la Nueva F-150 Raptor. Como curiosidad, los visitantes podrán ser guiados por el asistente virtual de la marca FORDi, a través de códigos QR ubicados en diferentes puntos del recorrido. Tanto en Pinamar Norte como en Cariló, Ford también presentará su nueva solución de movilidad Ford Go, la plataforma de car sharing que permite tener un Ford on demand. Esos espacios funcionarán como Ford Go Point, donde las personas podrán retirar y devolver su auto.

El "Ford Summer Energy" tendrá también la presencia de las nuevas pick-up Maverick

Ford también brindará experiencias off-road tanto para los clientes principiantes en el manejo todoterreno como también para los expertos, que incluyen clínicas y travesías, algunas de ellas incluso más emocionantes porque serán nocturnas.

Chevrolet apuesta a un programa de acciones federales, con stands en la costa, pero también en las sierras y la montaña

Chevrolet “Summer Connections”

La de General Motors parece ser la propuesta más extensa del verano, no tanto por la duración de las acciones, sino por la cantidad de puntos de Argentina en los que estará presente.

Toda la gama de productos participará selectivamente en las diversas acciones. Los vehículos serán los automóviles Chevrolet Onix y Cruze, los SUV Tracker, Equinox y Trailblazer y la pick-up Chevrolet S10.

En la playa, pero también en las montañas, la S10 podrá ser conducida por los turistas en el verano 2022

Y los lugares serán tan variados como Cariló, Chapadmalal, Mar del Plata y Pinamar en la Costa Atlántica, Córdoba, Bariloche y Mendoza en el interior del país, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, Chevrolet generará espacios para conocer cada uno de los vehículos comercializados, con la primordial idea de generar el disfrute de los turistas y su grupo familiar.

Descanso, buen clima y todo tipo de autos. La propuesta de las empresas automotrices argentinas se renueva cada verano

En un verano que seguramente tendrá más viajes hacia el interior que a destinos en otros países, las propuestas de aprovechar los días de descanso para conocer nuevos autos, SUV y Pick-ups, apreciar las nuevas tecnologías y probar algunos modelos en espacios realmente entretenidos, es un buen plan.

