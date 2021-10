Potencia que asusta: nuevo motor de 1.000 caballos de fuerza y 10.400 cm3

¿Podría verse así un auto deportivo de Chevrolet Camaro con semejante motor? Lo cierto es que el impulsor será para correr y no para las calles

Parece cosa de otra década, cuando el consumo de combustible y las emisiones no eran un tema en la agenda de la industria, los gobiernos y las personas, y había una verdadera carrera por fabricar los autos más potentes del mundo. Pero hoy, en medio de un mundo que busca contaminar cada vez menos, verdaderamente son pocos los proyectos que perduran o nacen con esa concepción.

General Motors, que de esta se trata la noticia, ha sido una de las precursoras en fabricar automóviles eléctricos, mientras otras grandes compañías de la industria estiraban hasta lo máximo que fuese posible el inicio de la electrificación . Pero una cosa no quita la otra, y así como todavía el transporte aéreo sigue siendo una de las fuentes de emisiones más grandes y hay en el mundo unos dos billones de autos que queman combustible fósil, todavía hay autos de carrera con esa misma tecnología de motores a explosión, y especialmente, un público que las consume y se aferra a ellas, como quién se aferra a usos y costumbres de la juventud para tratar de evitar que se note el paso del tiempo.

Este es el motor V8 denominado ZZ632/1000, de 1.004 CV y 10.4 litros

Bueno, así es que en General Motors Corporation, han decidido fabricar el motor con la mayor cilindrada que nunca antes habían producido, porque como la vieja concepción del motor de combustión interna norteamericana siempre dijo, “contra la cilindrada nadie puede competir para tener potencia”. Y es cierto. Porque las otras formas de ganar CV o caballos de fuerza, son con RPM o turbo alimentación, y ambos métodos implican mayores solicitaciones a los materiales y por lo tanto, mayor fragilidad o menor durabilidad.

El Dodge Viper tenía un V10 de 8.4 litros aspirado y llegaba a 675 CV

El motor es el V8 denominado ZZ632/1000, y se trata de un bloque atmosférico puro, de 10,4 litros de cilindrada que le permite lograr 1.004 CV de entrega en las ruedas. Una verdadera enormidad en dimensiones y en prestaciones, que supera los ya famosos y potentes Bugatti Chirón de 8 litros y Dodge Viper de 8,4 litros. El primero, capaz de llegar a 1.600 CV gracias a un motor a explosión V10 más cuatro turbos, y el segundo, también un V10, que alcanza a los 675 CV pero con el mismo concepto de motor atmosférico convencional.

El Bugatti Chirón tiene 1.600 CV pero el motor 8 litros V10 está asistido por cuatro turbocompresores

El bloque de fundición hierro del ZZ632/1000 es el mismo del Camaro V8, al cual se le aumentó la cilindrada con mayor diámetro (1,016 mm) y carrera (9,525 mm). Chevrolet asegura que el bloque también tuvo que ser modificado para acomodar esta carrera más grande, y cuenta con nuevas bielas hechas a medida.

Los valores de potencia son asombrosos luego de más de 200 pruebas de aceleración en bancos de pruebas

El motor no tiene asignado un modelo de auto en particular, se venderá separado y está proyectado como un impulsor para las clásicas carreras de aceleración, tan famosas y redituables en EE.UU. De hecho, aseguran que en fase de prototipo, el motor ha realizado más de 200 “tiradas” sin fallos, las cuales se hicieron en simulación de banco de potencia y no en la pista. Ahora habrá que diseñar los elementos de transmisión, porque si el motor soporta el esfuerzo, todo lo que se encuentre entre el cigüeñal y el asfalto, será puesto a la máxima exigencia.

