Autos eléctricos en Latinoamérica: dos nuevos modelos entrarán a la carrera

Los Volkswagen eléctricos se presentaron en Argentina y en los próximos meses serán exhibidos en las principales ciudades de los países de la región

Primero fue un evento virtual transmitido desde Brasil para todo Latinoamérica, en el que las autoridades del Grupo Volkswagen locales, anunciaron la llegada de la era de los autos eléctricos a la región. “Los clientes ahora pueden experimentar lo último en electrificación de la marca Volkswagen en el mundo. Tendremos muchas novedades para nuestra región en materia de electrificación hacia una movilidad sustentable”, fueron las palabras de Pablo Di Si, Presidente y CEO de Volkswagen América Latina.

Este no es el primer paso hacia una movilidad sustentable de parte de la marca en nuestros países, ya que en 2019 se lanzó el VW Golf GTE híbrido enchufable para el mercado brasileño, y en 2021 fue el turno del VW e-up! totalmente eléctrico en Uruguay.

El VW ID.3 es del tamaño exterior de un Golf, pero interior de un Passat gracias al espacio interior de su condición de auto eléctrico que prescinde del conjunto motor y transmisión

Después de la presentación de los planes hacia el Way to Zero en nuestra región, llegó el turno de la presentación “cara a cara” con los dos modelos que llegarán a América Latina en un futuro no muy lejano. Ocurrió en la planta de General Pacheco de Volkswagen Argentina, allí estaban ambos, el VW ID.3 y el VW ID.4, estacionados y disponibles para que se pudieran revisar de punta a punta, aunque todavía no es tiempo de los Test.

Estos son los primeros automóviles eléctricos de la nueva generación que llegaron primero a Argentina y Brasil, aunque esta misma presentación se llevará a cabo también en los principales mercados de la región a través de en eventos, clínicas para clientes y pruebas de manejo, durante los próximos meses.

El VW ID.4 es la propuesta SUV de la nueva generación de autos eléctricos de la marca. Sería el auto ideal para entrar al mercado latinoamericano

IDentidad propia

La serie ID. de Volkswagen viene a romper un poco con parte de lo conocido y esperado por una marca que siempre es bastante clásica en diseño y formas. Tanto el ID.3 como el ID.4 tienen un aspecto completamente distinto a los vehículos equivalentes con motores térmicos. Y ese cambio tiene directa relación con mostrar que los autos del futuro serán los eléctricos, y la asociación inconsciente requiere que no luzcan como un automóvil conocido.

Las ruedas de 20 pulgadas, la distancia entre ejes es muy larga y los voladizos, tanto hacia adelante como hacia atrás, son muy cortos. Además, las luces LED y la ausencia de una parrilla frontal, son marcas que identifican al auto eléctrico en general.

Un interior tecnológico con dos pantallas que resumen toda la información necesaria, además de proyectar datos sobre el parabrisas. Además, es notoria la ausencia de la palanca de cambios

En el interior de cualquiera de ambos autos, la ausencia de una palanca de cambios es lo primero que llama la atención, porque los autos eléctricos no necesitan pasar marchas ni usar embrague. Sus motores son capaces de girar la ruedas inmediatamente que se acciona el acelerador, así como el motor de un electrodoméstico hogareño, solo requiere que se pulse el botón de encendido para que comience a girar. La amplitud de rango de funcionamiento de un impulsor eléctrico, solo requiere un reductor para que las ruedas giren a la velocidad que el acelerador pide y nada más.

La segunda cosa que llama la atención en el caso de los ID. de Volkswagen es la tecnología head-up-display que trabaja a través de realidad aumentada, y que permite visualizar en el parabrisas, numerosos datos 3D sobre las funciones del vehículo, las características de seguridad e incluso el sistema de navegación.

La pantalla del conductor tiene información de kilometraje, de carga de las baterías y del sentido de marcha que está activado, además de un velocímetro configurable en distintos diseños

En general, la visión de panel de instrumentos del tablero es muy simple, con dos pantallas, una delante del conductor para la información que necesita conocer, como nivel de las baterías, luces y velocidad, y una en la consola central, con toda la información y configuraciones posibles de sistemas de seguridad y confort.

A eso se agrega un sistema de reconocimiento de voz que actúa sobre una interfaz lumínica que cambia de tono y de movimientos , según la función que se esté ejecutando. Por ejemplo, al hablar, la luz oscila al ritmo del sonido, y al guiar la navegación, el haz de luz, de otro color, complementa la dirección que se debe tomar una intersección, barriendo de un lado a otro del tablero, como si fuese una luz de giro en el interior.

El motor eléctrico, según la configuración, puede entregar potencias desde 145 a 299 CV con una autonomía variable entre 330 y 550 km

El ID.3 es un mediano de segmento C, similar al Volkswagen Golf en dimensiones exteriores, aunque por dentro bien podría compararse con un auto de segmento D, mientras que el ID.4 es un SUV compacto, pero 20 cm más largo que el ID.3, y con las características propias de un auto de ese nuevo segmento que es tendencia mundial.

En cuanto a potencia, un modelo ID., dependiendo de la configuración, puede entregar entre 145 CV y 299 CV de potencia máxima, y la autonomía puede variar de 330 km a 550 km. Con un sistema de recarga rápida, puede recuperar hasta el 80% de la batería en aproximadamente 30 minutos, considerando la recarga DC (100 kW).

El ID.4 sería el modelo ideal para el mercado Latinoamericano, que tanto gusta de los SUV

Cuándo los tendremos a la venta por estos lados del mundo, es la gran pregunta sin respuesta aún. Volkswagen ha mostrado sus productos y con eso el primer paso está dado. No solo tendrá que esperar a que exista una red de concesionarios con la capacitación correcta, sino también una situación impositiva que favorezca a este tipo de importaciones, y una demanda que resulte en una ecuación interesante y posible. Pasará buena parte del 2022 tal vez sin una fecha de lanzamiento en red de concesionarios, mientras se estudia también si el ingreso a la línea en la región tenga mejor recepción con el ID.4 por sus características propias que parece adaptarse mejor a este mercado o si el ID.3 también tendrá su público y usuarios.

SEGUIR LEYENDO