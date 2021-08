Los autos eléctricos empiezan a romper récords de autonomía

El Mustang Mach-E fue el auto que rompió la barrera de eficiencia de consumo a lo largo de 1.350km

Entre la consciencia ecológica y la necesidad económica, ahorrar combustible se ha convertido en una práctica muy frecuente en los automovilistas del mundo, al menos para sus traslados cotidianos.

La mayoría de los autos de media y alta gama que se fabrican actualmente ofrecen modos de uso del motor, frecuentemente en tres categorías: Normal, Sport y Eco, que más allá de algunos parámetros aburridos para explicar, básicamente permiten al conductor o a la caja automática si es una opción disponible, hacer el cambio de marchas a mayores o menores revoluciones por minuto (RPM) según el modo elegido. Un motor que se cambia hacia el cambio superior a 2.000 RPM puede estar en modo normal, uno a 1.400 RPM en modo Eco y uno que cambia por encima de las 3.000 RPM, en un modo deportivo.

El Lightyear One rompió el récord de autonomía al superar los 800 km en una pista cerrada en junio pasado

Con los autos eléctricos ocurre algo similar en cuanto a la obsesión por gastar menos, pero esta vez no es por un tema ambiental, ni tampoco monetaria, porque aunque tiene su costo, la electricidad es más económica por kilómetro recorrido que el combustible tradicional . El problema de los eléctricos es que su autonomía aun no es lo suficientemente alta como para salir a conducir sin pensar que el auto se puede quedar parado sin energía.

Con un auto de motor a explosión, si termina la nafta, solo hace falta detenerse a un costado e ir por combustible suelto. Un auto eléctrico no hay como moverlo si no se lo enchufa , y por el momento, no hay energía eléctrica portátil que pueda arrancarlos nuevamente, sino es un auxilio eléctrico con un generador a cuestas. Con un híbrido eso no ocurre, porque el motor de combustible fósil sacará del apuro al conductor que se haya quedado sin batería.

La información en el tablero del Mustang Mach-E ha sido fundamental para establecer la velocidad correcta para lograr el Récord Guinness

La mayor autonomía es una de las prioridades de los fabricantes de baterías y de autos eléctricos en todo el mundo. Y cada paso que se da, es un logro para publicitar a viva voz.

Y así como a comienzos de julio, el auto holandés Lightyear One rompió un récord de autonomía para un auto con energía solar y eléctrica, y como el Toyota Mirai, lo hizo un mes antes con un motor a pila de combustible de hidrógeno, ahora es el turno de Ford con su modelo Mustang Mach-E, 100% eléctrico.

Pero a diferencia de los récords anteriores, este no consistía romper una marca de autonomía con una sola carga de energía eléctrica, sino en hacer la mayor cantidad de kilómetros con un consumo mínimo. Para ello se eligió la ruta más larga del Reino Unido, que une John o’ Groats, en Escocia, con Land’s End, en Inglaterra, lo que totaliza 1.352 kilómetros. Tres conductores expertos se alternaron en la conducción, que demandó dos días, con dos paradas intermedias para recargar electricidad, que totalizaron 45 minutos entre ambas.

Un auto eléctrico, bajo circunstancias especiales, ha recorrido 10,5 kilómetros por kWh durante dos días completos en Gran Bretaña

En cuanto al auto utilizado, el Mustang Mach-E es tracción trasera, y tiene una batería de 88 kWh de capacidad utilizable, es decir un eléctrico de Rango extendido, que le permiten erogar 294 CV de potencia. Su autonomía homologada es de 610 kilómetros, según WLTP (World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure), pero al hacer este desafío, esos valores fueron superados holgadamente, también gracias a la eficiencia en la conducción con el que se desarrolló la prueba.

En cifras, el Mustang Mach-E registró más de 800 kilómetros de autonomía, lo que añade 190 kilómetros a su autonomía oficial y, además, triplica el objetivo de kilómetros por kWh que estableció Guinness para el récord de eficiencia en vehículos eléctricos, ya que alcanzó 10.5 kilómetros por kilovatio hora (kWh).

Mustang Mach-E en el punto de largada del desafió de conducción eficiente que rompió el Rércord Guinness

Tim Nicklin, Gerente de electrificación de Ford en Reino Unido, destacó que “el informe Go Electric de Ford sobre las percepciones de los consumidores muestra que, a la vista del público, la autonomía media de un coche eléctrico es inferior a 240 kilómetros. Si el Mach-E fue capaz de recorrer más del triple de esa distancia en manos de profesionales, es porque puede entregar fácilmente los kilómetros de autonomía oficiales a los propietarios, lo que reduce la ansiedad y aumenta la confianza de los usuarios.”

Claro que para lograr este récord, hubo dos variables que se deben tener en cuenta. La primera es la velocidad a la que se recorrió el trayecto, realmente muy baja ya que, si bien no se ha publicado oficialmente, se informó que el Mustang Mach-E recorría 400 kilómetros por día. Mientras que la segunda variable, es que el desafío lo hicieron con tres conductores expertos en eficiencia, alternándose en la conducción. Ninguna de esas condiciones son comunes ni habituales en la conducción normal, aunque el dato igualmente es valioso para aprender a administrar consumo en caso de necesidad, y tener alguna aproximación de distancia que se puede cubrir con este tipo de autos bajo esa condición.

