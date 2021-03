Doce nuevos ejemplares únicos para el tributo a unos de los modelos más emblemáticos de Jaguar

Serán doce unidades pero solo seis clientes podrán tener estos modelos porque se venderán en conjunto (Jaguar)

Los autos emblemas de las marcas parecen no pasar de moda. En cada aniversario particular, las automotrices hacen que sus ejemplares icónicos vuelvan a ser las estrellas del momento a pesar de los años. Por ese motivo, Jaguar aprovechó para lanzar una edición limitada a doce unidades del E-Type 60 que contará con el motor 3.8 original del modelo con una restauración única para la ocasión.

El debut mundial del E-Type fue el 15 de marzo de 1961 en Ginebra (Suiza). Ese día se había organizado un espacio para pruebas de conducción que tuvo tanto éxito, que Jaguar se encargó llevar de madrugada otro ejemplar, un roadster, de Coventry a Ginebra.

Seis décadas después, la colección E-Type 60 está de regreso para rendirle homenaje a estos dos vehículos legendarios: el coupé Opalescent Gunmetal Grey “9600 HP”, que Bob Berry manejó a toda velocidad para llegar al lanzamiento, y el roadster British Racing Green “77 RW” que Norman Dewis llevó a Ginebra al día siguiente cuando le pidieron que “lo dejara todo” para lograrlo.

Los modelos de la colección se venden por parejas (un coupé E-Type 60 Edition y un roadster E-Type 60 Edition) y exhiben una exclusiva pintura exterior Flat Out Grey y Drop Everything Green, respectivamente. Los colores se inspiran en los originales de 1961 y no se usarán en ningún otro vehículo de Jaguar.

El motor es el original que tenían los modelos de hace sesenta años (Jaguar)

Estas unidades incluyen una serie de elementos de diseño único E-Type 60 que se desarrollaron en colaboración con Julian Thomson, Director de Diseño de Jaguar. Destacan detalles sutiles que mejoran la funcionalidad y la conducción, como una caja de cambios manual de cinco velocidades, mayor refrigeración y el sistema de infoentretenimiento de Jaguar Classic con navegación por satélite integrada y conexión Bluetooth.

La marca más característica de estos modelos de producción especial es el grabado del artista y diseñador King Nerd en la consola central, que recuerda los viajes de Coventry a Ginebra de aquellos vehículos originales. Se van consultando los detalles al propietario y se emplean más de 100 horas en fabricar a mano cada una de estas obras de arte.

Dan Pink, Director de Jaguar Classic, declaró: “Sesenta años después de su debut en el Salón de Ginebra, celebrado en marzo de 1961, el equipo de Jaguar Classic lanza el mejor regalo de cumpleaños del E-Type: la colección E-Type 60. La minuciosa atención al detalle deja patente que este proyecto es fruto del amor de nuestros diseñadores, ingenieros, artesanos y socios. Sus exquisitos detalles se combinan con una mayor funcionalidad, para garantizar que los clientes más exigentes aprecien y disfruten de estos vehículos E-Type durante años. Su aventura empezará a mediados de 2022, cuando los doce vehículos participen en un viaje único de Coventry a Ginebra”.

Los expertos de Jaguar Classic restauraron y reconfiguraron los vehículos para ofrecer una calidad impecable y plasmar sus conocimientos de ingeniería. La mejora mecánica más importante es la caja de cambios manual de cinco velocidades de diseño especial, con marchas sincronizadas en todos los rangos, engranajes helicoidales y carcasa reforzada de aluminio fundido para aumentar la fiabilidad y la resistencia, optimizar la respuesta y suavizar los cambios.

Su estreno oficial será en un recorrido similar al que hicieron en su día de presentación (Jaguar)

El motor XK 3.8 de seis cilindros y 265 CV incorpora un radiador de aleación auténtico al estilo de 1961, con ventilador eléctrico de refrigeración y arranque electrónico para facilitar su uso en el día a día, así como un sistema de escape de acero inoxidable pulido. Este nuevo sistema de escape tiene las dimensiones exactas del sistema estándar de acero templado, pero ofrece un tono ligeramente más grave y una mayor longevidad.

La estrella de las mejoras visuales es una exclusiva pieza de metal grabado que diseñó el artista King Nerd. Johnny Dowell, apodado King Nerd, inscribió en las consolas centrales de acero inoxidable de los 12 vehículos un mensaje especial relacionado con cada modelo E-Type 60 Edition.

En el revestimiento de cuero Smooth Black del coupé se incluye un mapa estilizado con los puntos más importantes de la ruta que realizó Bob Berry, un boceto del E-Type encima y el texto “I thought you’d never get here (Pensé que no llegarías)” como guiño a la reacción de Sir William Lyons, fundador de Jaguar, cuando llegó Bob tan solo unos minutos antes de la presentación.

Por su parte, en el revestimiento de cuero Suede Green del roadster está grabada la ruta que siguió Dewis en su viaje improvisado a Suiza, un boceto del vehículo y otra cita de Lyons que hace referencia a las instrucciones que le dio a Norman: “Drop everything and bring the open top E-type over (Déjalo todo y tráete el E-Type descapotable)”.

Un trabajo realizado por Jaguar Classic (Jaguar)

Johnny Dowell declaró: “Tuve la fantástica oportunidad de diseñar y grabar las historias de los trayectos emblemáticos de dos leyendas de Jaguar en estos vehículos tan míticos y especiales. Como un recuerdo eterno del aniversario, la memoria de Bob Berry y Norman Dewis acompañará siempre a los E-Type en todas sus aventuras”.

Un logotipo conmemorativo del E-Type 60 creado por el equipo de Jaguar Design con el texto “1961-2021” luce en la consola central, la insignia del capó, la esfera de reloj del tacómetro, la tapa del depósito de combustible y la placa del chasis. El ligero volante con aro de madera de haya al estilo de los vehículos de 1961 incluye un botón de oro de 24 quilates para que pueda sonar la bocina.

Como broche final, para demostrar que no se escatima en detalles, cada vehículo se entrega con una funda E-Type 60 a medida y bolsas para guardar la caja de herramientas y el criquet.

A mediados de 2022, los seis clientes y sus acompañantes participarán en el viaje definitivo de Coventry a Ginebra con sus vehículos para crear sus propios recuerdos en el E-Type.

