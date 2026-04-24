Sociedad

Prohibieron el ingreso a las canchas a 28 hinchas tras diferentes episodios de violencia

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso restricciones de hasta tres años para involucrados en incidentes. Las medidas, enmarcadas en el programa Tribuna Segura, buscan prevenir nuevos hechos de violencia en las canchas

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El Boletín Oficial publica resolución que impide el ingreso de 24 hinchas de Independiente Rivadavia a espectáculos deportivos en Argentina
El Boletín Oficial publica resolución que impide el ingreso de 24 hinchas de Independiente Rivadavia a espectáculos deportivos en Argentina

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció la restricción de ingreso a cualquier evento deportivo por un periodo de 2 años para 23 personas luego de un episodio de violencia ocurrido en el estadio Malvinas Argentinas durante el partido entre Club Sportivo Independiente Rivadavia y Club Bolívar. Según el Boletín Oficial, esta programa de Tribuna Segura opera a nivel nacional y busca reforzar la prevención de incidentes en las canchas.

Los integrantes identificados participaron de la toma de un colectivo público mediante amenazas, que forzó la desviación de su recorrido hacia el estadio, durante la Copa Conmebol Libertadores el 7 de abril de 2026. El hecho fue detectado por la policía provincial, que procedió al traslado e identificación de los responsables. Además, uno de los sancionados, Enzo Gonzalo Granizo, ya había restringido previamente y por eso, su exclusión de eventos deportivos se extenderá ahora a 3 años. Para los otros involucrados, la prohibición será de 24 meses.

La causa se tramita bajo el expediente N° 37132/26 en la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén, donde los involucrados fueron imputados por el delito de coacción. La restricción de concurrencia se enmarca en los artículos 2° y 3° de la Resolución MS N° 354/17 y sus modificaciones, de acuerdo con el Decreto N° 246/17 reglamentario de la Ley N° 20.655, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional a implementar medidas restrictivas de asistencia a espectáculos futbolísticos para personas consideradas riesgosas para la seguridad pública.

La resolución publicada señala que “resulta pertinente registrar en el Programa Tribuna Segura a los causantes y disponer las medidas previstas”, con la finalidad de “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”, según consignó el Boletín Oficial de la República Argentina.

De esta manera, quienes tienen prohibido el ingreso a las canchas son los siguientes hinchas: Santiago Yamil Lopez, Martín Yamil Sánchez, Enzo Elías Aguado, Enzo Gabriel Bulacios, Mauro Sebastián Bulacio, Josue Ashlen Narambuena Arancibia, Jonatan Ariel Alveiro, Lautaro Ismael Zabala Jara, Gabriel Martin Manrique, Matías Exequiel Saez, Oscar David Lima, Sergio Alejandro Granizo, Cristian Sebastián Altamirano, Sebastián Rodrigo Aguilar, Valentino Tomas Alvarez, Ángel Javier Romero, Pablo Alexis Bahi, Enzo Adrián Muñoz, Agustín Oscar Arce, Kevin Nahir Reyes Rosales, Franco Nahuel Esquivel, Rodrigo Hernán Granizo y Sergio Raúl Domínguez.

Amenazas y disturbios en partidos recientes

En este marco, el Ministerio de Seguridad Nacional también publicó otro decreto en el Boletín Oficial donde se dispuso la prohibición de asistir a espectáculos deportivos durante 24 meses para Gerardo Augusto Garcia, Luis Antonio Garcia y Juan Ignacio Nini luego de que participaron en incidentes registrados el 4 de abril de 2026 en un partido disputado entre Colón y San Miguel.

La sanción surge a partir de la solicitud presentada por la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que pidió su incorporación al listado de personas con restricción de concurrencia administrativa tras comprobarse su intervención en desórdenes durante el encuentro de la Primera Nacional.

Por otro lado, se resolvió imponer una restricción de concurrencia administrativa de alcance indeterminado para Héctor David Straub y Lucas Martín Molina, prohibiéndoles el ingreso a todo evento deportivo en el territorio argentino debido a su presunta participación en un grave episodio de violencia vinculado a disputas internas de simpatizantes del Club Social y Deportivo Tristán Suárez.

La medida surge tras la detención de Straub, conocido como “El Cuervo” y señalado como líder de la barra brava del club Tristán Suárez, junto con Lucas Martín Molina. En septiembre de 2025, un miembro de una facción rival del club habría sido interceptado y golpeado por varios individuos, entre ellos los detenidos. La víctima resultó con lesiones graves y sobrevivió al ataque, lo que permitió iniciar la investigación judicial que culminó con las detenciones.

La acusación formal que pesa sobre ambos imputados es tentativa de homicidio, calificación legal provisoria bajo la que se sustenta la restricción dispuesta. La investigación le asigna a Straub el rol de jefe de la barra brava del club, lo que refuerza su condición de riesgo en escenarios de espectáculos masivos, especialmente en el fútbol.

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