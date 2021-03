Cambio de raíz: una marca francesa empezó a formar parte de un nuevo grupo y modificó su logo

El nuevo logo buscó emparentarse con el pasado (Peugeot)

Las nuevas estrategias de marketing y comerciales en el sector automotor son una constante. Pero hay cambios que van más allá y son más profundos como el que está realizando Peugeot después de su incorporación al Stellantis, junto a todo el conjunto del Grupo PSA. Lo más notable de este proceso es la renovación del logo que regresa a sus origines con un león predominante y una líneas más ajustadas a la estéticas de estos tiempos.

Desde 1850, Peugeot utilizó, sucesivamente, diez logos siempre con el emblema del león. Hoy, una undécima versión, nace de la creatividad del Design Lab, estudio de Global Brand Design de la marca francesa. Lanzado en 2010, el logotipo anterior debía evolucionar para coronar los grandes cambios de la empresa. Esta nueva insignia acompañará al lanzamiento de una gama que inaugurará el nuevo 308 en el mundo.

La marca asegura que siempre está a la vanguardia, vive el presente, anticipa los cambios de comportamientos y abre la puerta a nuevas soluciones de movilidad. Ellos vivieron todas las revoluciones: la industrial, la tecnológica, la política, la social, la digital y, más recientemente, la medioambiental. Esta última se convirtió en el principal vértice de una estrategia de crecimiento sostenible que progresivamente se instalará a nivel mundial.

Todo el estudio de diseño para la nueva insignia (Peugeot)

Desde hace diez años, se llevó a cabo un enorme trabajo en toda la gama de productos para confirmar el objetivo de ubicar la marca en un posicionamiento mayor. Y el resultado está, por ejemplo, en los tres “Car Of The Year” en los últimos años (308, 3008 y 208, ganador en 2020). Además, sumó una gama electrificada tanto de autos de carrera como de vehículos comerciales.

Este nuevo escudo, con la efigie del león, acompaña a la marca desde siempre. Expresa y representa los valores de la marca. “Este logo se diseño para perdurar” aseguraba el comunicado de Peugeot.

El sentido del escudo se expresa en una forma identidataria, atemporal, universal y multicultural. Es un signo distintivo, un símbolo de pertenencia, de reconocimiento. Es sinónimo de prestigio, de seguridad, de longevidad, de linaje. Con él y con su nuevo universo gráfico, la firma francesa busca combinar su historia y la hiper-modernidad.

Todo ahora tendrá el nuevo león (Peugeot)

Todo se verá con la nueva insignia. Vehículos, concesionarios, productos derivados, webs, comunicación, señalética y todos los puntos de contacto con la marca se organizan y se armonizan alrededor de un sistema único.

Con esta novedad, Peugeot lanza también su primera campaña de marca en diez años: “The Lions Of Our Time”, que anticipa lo que se verá en nuestra región. Con esta campaña, la firma se dirige a sus clientes y a los que no lo son. Todas las edades, todas las culturas y todos los horizontes es el reflejo de esta nueva estrategia que busca a la persona que aprecian disfrutar de un tiempo de calidad.

Se lanzará una nueva gama de productos (Peugeot)

El escudo abre la vía a un ecosistema de marca que no se limita solo a la identidad visual, sino que Incluye un cambio más profundo. Se trata de un cambio de postura, un nuevo estado de espíritu, un nuevo estilo de vida.

Setllantis: la unión entre FCA Automobiles y el Grupo PSA

La alianza entre los dos grupos se realizó oficialmente hace unos meses, aunque ya se venía anunciando desde fines de 2020. El nacimiento de este nuevo gigante de la industria automotriz agrupó a Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Jeep, RAM, Lancia, Ferrari, Dodge y Maserati (FCA) y a Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall (PSA), bajo un mismo nombre: Stellantis.

Esta unión ahora representa una gran parte de la industria. Por ejemplo, entre todas las automotrices que conforman el nuevo grupo, se vendieron 8 millones de vehículos en 2019, lo que representó un 9% del mercado mundial. Además, comenzó a operar en las Bolsas de Milán, París y en New York Stock Exchange, bajo el símbolo STLA.

Stellantis se transformó en el cuarto grupo más grande de la industria REUTERS/Pascal Rossignol

Según algunos informes brindados en su lanzamiento, el acuerdo 50/50 que propició el nacimiento de Stellantis, permitirá ahorrar hasta 6.000 millones de dólares en gastos de fabricación e investigación. Asimismo, ambos grupos combinaran la escala de un negocio global con una excepcional amplitud y profundidad de talento, know how y recursos capaces de proporcionar soluciones de movilidad sostenible para las próximas décadas.

El origen del nombre deriva del latino “stello” que significa “iluminar con estrellas”. Esta denominación rinde homenaje a la historia de sus empresas fundadoras, en tanto que la evocación de la astronomía captura el espíritu de optimismo, energía y renovación que impulsa esta fusión que va a transformar la industria.

El Consejo de Administración de Stellantis está compuesto por dos directores ejecutivos, John Elkann (Chairman) y Carlos Tavares (CEO), y los siguientes nueve directores no ejecutivos, Robert Peugeot (Vice Chairman), Henri de Castries (Consejero Senior Independiente, actuando como presidente bajo la ley holandesa), Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry y Kevin Scott.

El logo de Stellantis ya se ve en varios puntos de venta de Europa REUTERS/Massimo Pinca/File Photo

Además, también se designo un Comité de Auditoría, un Comité de Retribuciones y un Comité de Gobierno y Sostenibilidad con las siguientes composiciones. Comité de Auditoría: Ann Godbehere (presidenta), Wan Ling Martello y Henri De Castries. Comisión de retribuciones: Wan Ling Martello (presidente), Andrea Agnelli, Henri De Castries, Fiona Cicconi y Robert Peugeot. Comité de Gobernanza y Sostenibilidad: Henri De Castries (presidente), Andrea Agnelli, Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq y Kevin Scott.

