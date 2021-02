El dueño de una Ferrari en Mendoza mostró cuánto debe pagar de patente y saltó la polémica

Los montos de las patentes aumentaron y sorprendieron a más de uno (Ferrari)

Algunos dicen que el que avisa no traiciona pero a veces el aviso no alcanza para no sorprenderse cuando llega la realidad. Desde hace tiempo que se sabe que los valores de las patentes iban a tener un aumento pero lo llamativo es que hay algunos modelos que alcanzaron el 100% de suba. Este incremento fue expuesto por un mendocino dueño de una Ferrari que reveló cuánto le llegó para el abono anual.

El monto final es de $1.422.000, pero, como sucede con todas las patentes, está la posibilidad de saldar la cuenta antes del 26 de febrero para tener un pequeño “beneficio” en el valor. Si realmente lo abona antes de la fecha, el descuento será de $71.100 y “solamente” debería pagar $1.350.940. Si el valor lo cancela en cuotas, cada una de ellas superaría los $350.000.

Esta sorpresa que se llevó el dueño de la Ferrari surgió porque esta semana se habilitó la descarga de la boleta del Impuesto Automotor. Por los valores y la viralización de este caso, el Gobierno de Mendoza decidió revisar el impacto del impuesto. A pesar de ello, no prometen cambios pero el ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri, reconoció que se registraron aumentos de hasta el 90 por ciento aunque la alícuota sigue siendo la misma (3 por ciento anual).

Desde el gobierno aseguraron que el aumento fue ocasionado por la re-valuación de los vehículos a fines de 2020.

“Lo que ha sucedido es que han subido fenomenalmente los automotores. Cuando presentamos la ley la tabla era una, pero ha cambiado y han subido. De septiembre a enero hay aumentos muy fuertes. Es entendible. De 950 mil hay 30 por ciento que están afectados con aumentos de un 30 por ciento. Hay 40 mil que están con aumentos superiores al 90 por ciento y eso es lo que estamos analizando esa situación”, dijo Nieri en diálogo con MDZ Radio. “Lo vamos a revisar porque hay casos en que han subido mucho (el 4%) que subieron más del 90% y entendemos el enojo de la gente”, agregó.

En el modelo 488 GTB, el motor de 3,9 litros eroga 670 caballos de potencia a 8.000 revoluciones por minuto

La Ferrari en cuestión es una 488 GTB que se comercializó en Argentina en 2017. Este vehículo cuenta con un poderoso motor V8 3.9 biturbo con 670 caballos de potencia y 760 Nm de torque. Los números finales de este modelo dicen que acelera de 0 a 100 km/h en 3,0 segundos y alcanza los 335 km/h.

Este modelo, que fue diseñado por Flavio Manzoni, aumentó su carga aerodinámica en un 50% sobre los 458 (otra variante de la marca). Todos estos cambios técnicos se hicieron para que el 488 GTB mejore su rendimiento en pista.

Por todas estas características fue nombrado “el superauto de 2015” por la revista Top Gear y marcó el paso de la firma italiana hacia los motores con turbocompresor, luego de más de 60 años con los motores atmosféricos de alta cilindrada que caracterizaban a Ferrari.

Fue nombrado “el superauto de 2015” por la revista Top Gear

Según dicen algunos medios especializados, la fábrica de Maranello le asignó, en esa época, al importador argentino diez unidades de este modelo y se vendieron todos. Además, hace dos años, la marca italiana ofreció en el país dos unidades de la serie limitada 488 Pista, con un precio de 1,2 millones de dólares.

Hoy, esta Ferrari está valuado en la guía oficial de precios de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en unos 600 mil dólares.

Volviendo al monto que debe abonar el dueño mendocino, hoy estaría por encima de varios vehículos 0 kilómetro que se ofrecen en el mercado argentino. Solo por dar algunos ejemplos, el Volkswagen Gol (está alrededor de $1.200.000), el Renault Sandero (cerca del $1.300.000) o el Chevrolet Onix (mas o menos $1.400.000).

Fotos: Ferrari

