Si bien ambos vehículos parecen estar en buenas condiciones generales, deberán someterse a una restauración profunda. El que figura como “incompleto” tiene un problema con la puerta de ala de gaviota del lado del conductor (en las fotos se ve la puerta sujetada por una tabla de madera). Justamente ése era uno de los diversos problemas que jaquearon al DeLorean: las bisagras se estropeaban con cierta facilidad y no eran capaces de sujetar las puertas. Por ambos, su dueño pide 50.000 dólares, y no se pueden comprar separados. Si bien no es un precio menor, restauración de por medio, podrían venderse al doble de lo que cuestan actualmente. El año pasado, en Holanda, se pagaron 50.000 euros por un DMC-12 en perfecto estado.