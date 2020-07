Cuando se estrenó la primera Volver al Futuro, el 3 de julio de 1985, el DeLorean DMC-12 ya formaba parte del inventario de las grandes ideas que se dieron de bruces contra la realidad. Con apenas dos años de producción y casi 8.600 unidades fabricadas, llevaba tres años de discontinuado y no porque su creador, John DeLorean, no hubiera intentado hasta lo inimaginable para salvar la compañía del colapso. Desde lo comercial y lo financiero, el modelo fue un fracaso. Por eso hasta resulta casi metafórico que en el final de la parte 3 de la saga cinematográfica, este súper deportivo haya sido destruido por un tren de carga. Era una forma elíptica de mostrar también cómo se había destrozado una marca que prometía ser legendaria por los autos, y no por la vida mayormente superficial, y con un giro delictivo en el momento de máxima desesperación de su dueño.