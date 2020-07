La naturaleza off road está respaldada por una estructura tradicional conformada por largueros y travesaños, similar a la de la pick up Ranger, diseñada para ofrecer las mejores aptitudes off road, siempre con gran confiabilidad. Este esquema se complementa con dos sistemas 4x4. El primero incluye una caja de transferencia de dos velocidades y hasta siete modos de conducción: Normal, Eco, Deportivo, Arena, Baja, Barro y Rocas. Para los que necesitan algo más radical, Ford ofrece un sistema de tracción total denominado Spicer Performa TRAK, con bloqueo del diferencial en ambos ejes. Y si aun así no fuera suficiente, existe el pack denominado Sasdquatch, que incluye amortiguadores especiales y unos neumáticos que pueden llegar a las 35 pulgadas montado en llantas de 17.