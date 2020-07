Si bien las marcas de tecnología continúan dominando el ranking, las automotrices aún tienen una gran representación en el Top 100. Una vez más, Toyota resultó la marca de autos más valiosa, al registrar un valor comercial de US$ 28.388 millones (-3% respecto a 2019) y ubicarse en el lugar 48º. Mercedes-Benz ocupó el segundo lugar (56º posición general) con una valuación de US$ 21.349 millones (-9% frente a 2019) y BMW resultó tercera (61º en el global) con US$ 20.517 millones (un 12% menos que en 2019). De los 14 años que lleva realizándose esta medición, la marca japonesa lo encabezó 12 veces.