Según informó Bloomberg, las autoridades de Tesla enviaron durante el fin de semana un correo electrónico a sus empleados, en el que se consignaba que sus suspensiones terminarían y recibirían la fecha en la que deberían volver al trabajo. Indicó a su vez que aquellos que no se sintieran seguros podrían elegir quedarse, pero no se les pagaría el sueldo y podrían no calificar para recibir seguro de desempleo. Es decir: una verdadera amenaza.