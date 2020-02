El auto nació como un elemento de transporte para viajar de un punto a otro. No tenía techo, no ofrecía otro confort que el de evitar la tracción a sangre y carecía de seguridad. Con el paso del tiempo y el avance tecnológico creciente, el auto fue transformándose. Entonces, de aquel vehículo de tres ruedas, lo más parecido a un pequeño carruaje que en vez de caballos tenía un motor de combustión que fuera patentado por Karl Benz hace 136 años (un 29 de enero de 1886), se pasó, casi 14 décadas después, a umbrales de sofisticación tan elevados que se promete, en un tiempo no muy lejano, convertir el transporte automotor en una experiencia de lo más parecida a contar con un living sobre ruedas. Porque, en definitiva, es difícil encontrar un lugar donde una persona se encuentre más cómoda y más segura que en su propia casa. Y la industria avanza a que el auto sea un apéndice de la vivienda o de la oficina y que la transición del viaje no sea un problema, sino una solución todavía más concreta.