Sobre el nuevo Chevrolet Onix hatchback, fabricado en Brasil, Latin NCAP explicó: “Obtuvo cinco estrellas para protección de ocupantes adultos y niños y un reconocimiento Latin NCAP Advanced Award por su protección de peatones, mismo resultado que el New Onix Plus presentado hace dos meses. El New Onix Plus mostró un rendimiento bueno en el impacto frontal, lateral y lateral del poste para protección de ocupantes adultos y niños”.