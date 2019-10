Hasta el año pasado, la férrea postura del CEO Camilleri hacía suponer que tal vez el SUV italiano no vería nunca la luz. Al mandamás de Ferrari le asignan haber dicho que no quería ver la palabra SUV asociada a su marca. Lo cierto es que la industria y el negocio van hacia un escenario despojado de preconceptos. Y por supuesto Ferrari no quiere quedarse afuera.