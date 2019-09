El galo desde hace una década preside la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Los contactos estaban hechos y tanto Jules como Philippe intercedieron con Nicolas para que lo ayude de forma económica a Charles. El "ojo clínico" estuvo y llegaron los 250.000 euros para mantenerlo al chico monegasco en otra temporada internacional de karting. Vaya si respondió y en 2011 se consagró en el principal certamen de la especialidad, el de la Comisión Internacional de Karting (CIK) de la FIA, ese título que por ejemplo Ayrton Senna intentó ganar sin suerte hasta sus 22 años.

"Le decía a mi padre que estaba muy enfermo para ir al colegio, para hacerle que me llevase al karting. Yo manejaba hasta que me quedaba sin combustible y, de camino a casa, le decía: 'Esto es lo que quiero hacer'", afirmó Leclerc en un vídeo repasando su trayectoria para la web oficial de la F-1. "Cuando terminaba segundo, mi padre no era el más feliz, así que me centré en las victorias. Sólo me vale ganar, para asegurarme de que él aún sonríe. Mi padre y Jules siempre me enseñaron a mantener los pies en el suelo y a no parar de esforzarme. Creo que ellos estarían orgullosos viéndome ahora", agregó.