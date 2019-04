En cuanto a la capacidad off road tiene una buenos ángulos de ataque (30º), salida (27º) y ventral (23º), y el sistema de tracción es 4x4 con una perilla de transferencia que permite transitar en 4x2, 4x4 HIGH (sin necesidad de detener el vehículo) o 4x4 Low. Además ofrece diferentes sistemas para terrenos complicados como los asistentes de pendiente -subida y bajada- y el B-LSD, o ciferencial de deslizamiento limitado, que trabaja en conjunto con el ABS, frenando al neumático con menor adherencia y transfiriendo la potencia a la de mayor tracción. Otro elemento distintivo es el Intelligent Around View Monitor que al conectar la baja activa las cámaras 360º para tener una visión periférica. Lo que es extraño es que no dispone de un diferencial autoblocante, lo que incrementaría más sus cualidades todoterreno.