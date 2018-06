La unidad está a la venta: lo confirmó Eduardo Duhalde, ex presidente y compañero de fórmula del político riojano. "Está lindo, nuevito, casi no fue usado", informó en una entrevista radial que usufructuó a modo de aviso clasificado para ofrecer una auténtica reliquia del partido justicialista. Advirtió que la carrocería ya no está ploteada con mensajes proselitistas y que por la unidad piden 40 mil dólares.