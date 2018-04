Pero antes de los autos, las locomotoras. En 1837 el inventor escocés Robert Davidson pudo mover una locomotora sin usar carbón ni vapor: se valió de la tracción eléctrica. La máquina alcanzó una velocidad de seis kilómetros por hora, gracias a una pila de energía no recargable. Entre 1832 y 1839, la historia no se decide por especificar el año, el empresario escocés Robert Anderson diseñó el primer proyecto pensado para transportar personas gracias a un motor eléctrico: un carruaje con tracción eléctrica solventado por una pila no recargable.