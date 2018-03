Tiziana Sabatini: "No me interesa ser mediática, mi pasión es el diseño"

La hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, y hermana menor del fenómeno teen Oriana, tiene 19 años y no se considera una "it girl". Asegura que su verdadera pasión no es el modelaje, sino el diseño gráfico que recién inició en la universidad. Quién es la menor de una de las familias más conocidas del país.