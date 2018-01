Sobre la Autobahn también sobrevuela una conciencia desproporcionada. No es una autopista individual sino una red de rutas nacionales en las que existen tramos definidos donde no hay limitación de velocidad. Se estima que los segmentos "no limit" son unos 6.500 kilómetros, ubicados lejos de las grandes urbes y señalizadas con marcas dinámicas difícilmente identificables para extranjeros, a efectos de un plan destinado a no estimular el turismo de discrecionalidad al volante. De hecho, se estudian proyectos de ley para cobrar peajes en estos tramos especiales.