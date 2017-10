El remolque se llama SWC Super Wing Carrier y está diseñado para transportar de manera útil y eficiente las inmensas aspas de rotor de molino de viento. La firma promociona su revolucionar concepto junto al video de la increíble maniobra, que no podría hacerse sin el beneficio de la ingeniería: "La excelente rigidez torsional de la construcción, fabricada en acero de alta calidad, garantiza que el remolque no se incline durante el viaje. Además, las vigas de chasis extremadamente fuertes garantizan que no haya fuerza de flexión extra ni esfuerzo de torsión en la carga".