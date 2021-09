Madrid da los primeros pasos de un largo camino para postularse nuevamente como sede de los Juegos Olímpicos

La increíble historia del vicepresidente de Surinam regalando dinero en el vestuario de los jugadores de un club de fútbol de Honduras

Un video en redes sociales mostró a Ronnie Brunswijk repartiendo dólares tras el partido de Liga Concacaf que él jugó con 60 años entre su equipo y el Olimpia de Honduras en Paramaribo.

French ice hockey leader Luc Tardif elected as new president of the International Ice Hockey Federation

IIHF election to replace René Fasel goes four rounds, lasts three hours. Tardif: “Alone we go faster, but together we go further”

More countries weigh in on COVID vaccines for Beijing 2022 ahead of the release of IOC playbooks

Russia will recommend its athletes get vaccinated, while Norway will not require their athletes to get the jab. The IOC has not revealed if it intends to make vaccination a requirement to compete at the 2022 Winter Olympics.

U.S. prepares for zero spectators for Beijing Winter Olympics as COVID protocols expected to be similar to Tokyo

USOPC chair Susanne Lyons says “I think that it is entirely possible that once again there will be very limited attendance outside of operational staff”.

