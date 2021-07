La Copa Hopman regresa al calendario del tenis en 2022 para avanzar en la igualdad de género

“El tenis fue uno de los primeros deportes en los que hubo paridad entre hombres y mujeres al 50%, lo que es muy importante para el COI”, dijo el presidente de la ITF, David Haggerty, en una entrevista con Around the Rings en Tokio en la que habló también de las presiones de Novak Djokovic

The International Tennis Federation’s plans: 11-day tournament in Paris 2024, advance gender equality with Hopman Cup 2022 and ATP to understand Djokovic’s PTPA

“Tennis was one of the first sports that was 50-50, gender-balanced men and women, which is very important to the IOC”, said ITF president Dave Haggerty in an interview with Around the Rings in Tokyo.

PODCAST: Tensión y crisis anímica en los Juegos

A los casos de Naomi Osaka y Simone Biles se suman las críticas de especialistas al COI, el crecimiento del COVID en Japón y el enojo de los deportistas alemanes.

OpEd: Skateboarding debut in Tokyo misses the mark as a television event

Tim McFerran, president of World Skateboarding Federation, says there are a number of factors to explain why primetime ratings in the USA were “disappointing”.

Laurel Hubbard calls Olympics a “global celebration” and commends the IOC for its commitment to making sport open and inclusive

The IOC says it is not aware of any other athlete who is openly transgender and has competed in an Olympics.