Sí, Celeste recuerda aquella noche: “Ese viernes yo me junté con mi mamá y mi papá a cenar. Siempre lo hacíamos, tomábamos una cervecita, picábamos algo… Estábamos con mi marido en la casa de ellos, tienen un patio grande que da a la avenida, siempre nos juntamos ahí. Mi amiga llegó de Rusia, pero no sabíamos que había parado en España, donde hizo escala. Me invitó a su casa pero le dije que estaba en lo de mi mamá, que viniera y tomábamos algo. Entonces, después de cenar, llegó. Mi amiga estaba bien, no tenía ningún síntoma. Y ahi no sé, si la saludo a mi mamá, pero ya eso no importa, porque estuvimos todos, estaba mi marido, el de ella…”