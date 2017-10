Cuando Byrne tiró el vaso, su madre, Robin, no entró en pánico. Ella se sentía más que paralizada. Durante cinco años, ella y su esposo, Terrence, tenían la sensación de que su hijo se escapaba de un reino que no le gustaba o no comprendía, consumido por los mundos virtuales compartidos por millones de extraños, todos alcanzables a través de su Xbox y su computadora.