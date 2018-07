Disminuye el alcohol en la sangre: No

No lo disminuye, sino que enmascara sus efectos. Esto se presenta regularmente cuando ingieres bebidas energizantes mezcladas con alcohol. Lo que sucede es que mientras una bebida te baja, la otra te sube y no logras percibir el nivel de embriaguez en tu cuerpo; es decir, no te das cuenta qué tan borracho estás y eso sí es bastante peligroso.

Lección: no mezcles sustancias.