Los científicos nunca han estudiado si los sudores de carne existen o no. Esto no es sorprendente porque, bueno, ¿por qué lo harían? Al parecer, nunca se ha vinculado este fenómeno anecdótico a resultados graves o problemas dietéticos o gástricos más severos. Incluso la industria de la carne no parece estar interesada en el tema; Janet Riley, del Instituto de la Carne de Estados Unidos, me dice que nunca les han preguntado sobre la validez del sudor provocado por la carne. Esto nos deja sólo con las anécdotas de algunos consumidores aquí y allá, difícilmente consistentes con informes robustos de toda la población a lo largo del tiempo.