Centro Democrático le ‘cantó la tabla’ a Quintero por replicar denuncias de Cepeda contra De la Espriella y culpó a Petro por crisis en la salud

Con un duro mensaje, el Centro Democrático le salió al pasado al superintendente de Salud, el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero - crédito suministrado a Infobae Colombia - EFE

El Centro Democrático lanzó el lunes 15 de junio un fuerte pronunciamiento dirigido al superintendente de Salud, Daniel Quintero, luego de que respaldara de forma pública las denuncias del senador Iván Cepeda contra el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella. A través de sus redes sociales, el partido de oposición lanzó duros señalamientos contra el funcionario, acusado exalcalde de Medellín.

En su publicación, y en medio de la controversia por presuntas irregularidades en el sistema de salud, esta representatividad, liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, responsabilizó al presidente Gustavo Petro y a su entorno político por la crisis que atraviesa el sector. Todo esto, a seis días de que se lleve a cabo la segunda vuelta, en la que el Centro Democrático está jugado con la campaña del abogado.

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El Centro Democrático, con una dura publicación en X, arremetió contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que funge como superintendente de Salud - crédito @cedemocratico/X

El rifirrafe empezó luego de que Cepeda presentó una denuncia penal contra De la Espriella, al acusarlo de una presunta desviación recursos públicos hacia la firma de abogados del candidato, al parecer para beneficio personal y de su campaña. Frente a estos señalamientos, replicados por el exmandatario local y superintendente, la colectividad opositora arreció contra Quintero, por difundir estas acusaciones.

“El imputado que dejó a Medellín en cuidados intensivos ahora quiere posar de defensor anticorrupción haciéndole favores políticos a Cepeda, para atacar a la campaña de Abelardo de la Espriella”, señaló el Centro Democrático, en respuesta al funcionario, que en su mensaje previo, también publicado en la red social X, defendió la necesidad de investigar las denuncias, asegurando que existen indicios serios de corrupción.

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El partido atacó de forma directa a la administración de Gustavo Petro como responsable de la crisis en la salud. “La salud sí está en crisis, pero por culpa de Petro y de quienes hoy le hacen campaña a su heredero político. Que no se les olvide que hoy hay más de 2 millones de quejas, 313.000 tutelas, escasez de medicamentos y una deuda superior a $25 billones con hospitales y clínicas”, señaló el Centro Democrático.

El superintendente de Salud detalló los hallazgos de una investigación exhaustiva tras las denuncias del senador Iván Cepeda, que involucran al abogado Abelardo de la Espriella en un presunto desvío de más de $18.000 millones de pesos de los recursos de la salud - crédito @QuinteroCalle/X

¿Qué dijo Daniel Quintero sobre las denuncias de Iván Cepeda?

En su publicación en X, por lo que consideró “las graves denuncias” de Cepeda, que “comprometerían a un grupo de EPS vinculadas a jefes paramilitares, los giros de estas EPS al señor Joaquín Gutiérrez y directamente al señor De la Espriella”, por la supuesta firma de contratos por más de $18.000 millones y un supuesto desvío de $160.000 millones a una empresa fachada en Panamá, Quintero tomó medidas.

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La principal determinación fue la de empezar una investigación exhaustiva que determine responsabilidades en estos hechos. Lo anterior, al remarcar en su post que “el primer hallazgo es muy grave: el contrato por $18.000 millones de pesos entregados a Abelardo de la Espriella fue ocultado al Contralor designado por la Superintendencia de Salud”; un asunto que generó fuertes reacciones desde la campaña del “Tigre”.

Además, Quintero reveló que “las carpetas donde se almacenaba la investigación sobre el origen de los recursos con los que se le pagó a Abelardo de la Espriella fueron extraídos o eliminados de nuestra base de datos en años anteriores”. Y aseguró que, tras revisar más de 10.000 documentos, la investigación no solo existió, sino que “compulsas de copias fueron enviadas a la Fiscalía y Contraloría para su estudio”.

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Durante una rueda de prensa, Iván Cepeda sostuvo que su campaña acudirá a las autoridades judiciales contra Abelardo de la Espriella, por lo que sería, según él, un detrimento en el sistema de salud ante la presunta triangulación de recursos de una EPS - crédito @PactoCol/X

Cabe destacar que la denuncia penal de Cepeda contra De la Espriella incluye varios cargos. Entre ellos, se menciona la firma de un contrato irregular entre la EPS Salud Vida y la firma De la Espriella Lawyers, por los mencionados $18.000 millones; y de ese monto, 3.000 millones correspondían a honorarios y 15.000 millones a una “prima de éxito”; en pagos que se habrían efectuado con recursos del sistema de salud.

Y se acusó a los directivos de Salud Vida de ocultar su patrimonio, como la venta de 46 inmuebles por 164.000 millones de pesos, y trasladar activos a Panamá para evitar responsabilidades. El senador solicitó investigar si De la Espriella tuvo conocimiento o participación en estos movimientos, así como si los ingresos de estos contratos y de clínicas vinculadas a su jefe de campaña terminaron financiando su aspiración.

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Frente a esto, la reacción de De la Espriella no se hizo esperar. El abogado y candidato rechazó los señalamientos, calificándolos como una “cortina de humo” impulsada por la proximidad de las elecciones y por intereses políticos adversos; mientras tanto, Quintero declaró que la Superintendencia de Salud está comprometida con el esclarecimiento de los hechos, de los que dará detalles “con nombres y apellidos”.