Renzo Reggiardo anuncia que cómicos de la Alameda Chabuca Granda serán reubicados tras polémica por demolición de anfiteatros

El actor cómico pidió públicamente al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, que brinde una alternativa de trabajo a los artistas afectados por la demolición de los anfiteatros en la Alameda Chabuca Granda. Instagram.

La Municipalidad de Lima anunció que los artistas que trabajaban en la Alameda Chabuca Granda serán reubicados temporalmente mientras continúan las obras de remodelación y recuperación del espacio público. Para ello, la comuna iniciará un empadronamiento que permitirá identificar a los trabajadores afectados y definir los lugares donde podrán seguir realizando sus presentaciones durante el periodo de intervención.

El anuncio fue realizado por el alcalde Renzo Reggiardo en medio de la preocupación expresada por músicos, artistas escénicos y cómicos ambulantes que utilizaban la alameda como principal fuente de ingresos. La medida llega además después de que figuras como Carlos Álvarez y Kike Suero solicitaran públicamente alternativas para los trabajadores del espectáculo popular afectados por la demolición de los anfiteatros ubicados en el Centro Histórico de Lima.

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Municipalidad de Lima iniciará empadronamiento para reubicar a los artistas afectados

“Allí se hacía cultura”: Kike Suero indignado ante la demolición de anfiteatros en la Alameda Chabuca Granda

La comuna metropolitana informó que pondrá en marcha un proceso de empadronamiento dirigido a los artistas que realizaban presentaciones en la Alameda Chabuca Granda. El objetivo es contar con un registro oficial que permita identificar a los trabajadores afectados y desarrollar una estrategia de reubicación ordenada durante el tiempo que duren las obras.

Según explicó el alcalde Renzo Reggiardo, este padrón será la base para garantizar que el proceso se realice de manera transparente y con criterios técnicos. La medida busca evitar que músicos, humoristas y artistas callejeros queden excluidos de las alternativas que viene evaluando la municipalidad.

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La autoridad edil sostuvo que existe comprensión respecto a la preocupación manifestada por los trabajadores del arte urbano, debido a que muchos de ellos dependen exclusivamente de las actividades que desarrollaban en el espacio intervenido. En esa línea, aseguró que la gestión municipal busca reducir el impacto económico que las obras podrían generar en este sector.

Las declaraciones del burgomaestre llegan días después de que Carlos Álvarez utilizara sus redes sociales para solicitar una solución para los cómicos ambulantes afectados por la demolición de los anfiteatros. El humorista recordó que estos espacios permitían a numerosos artistas generar ingresos diarios y llevar entretenimiento a miles de personas que transitan por el Centro Histórico de Lima.

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El pedido del actor cómico encontró respaldo en otros representantes del circuito artístico popular. Uno de ellos fue Kike Suero, quien cuestionó la desaparición de los anfiteatros y destacó que durante años esos escenarios funcionaron como una plataforma para el desarrollo de artistas que encontraban allí una oportunidad de trabajo y exposición ante el público.

Parques zonales y anfiteatro de Santa Rosa figuran entre las opciones de traslado

Alcalde de Lima busca paralizar las elecciones generales. Foto: MML

Mientras avanzan las labores de recuperación de la Alameda Chabuca Granda, la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima mantiene reuniones con representantes de las asociaciones de artistas para identificar espacios alternativos donde puedan continuar presentándose.

Entre las opciones que actualmente se encuentran en evaluación destacan diversos parques zonales de la capital y el anfiteatro de la iglesia Santa Rosa, ubicado en el Centro Histórico de Lima. De acuerdo con la comuna, este último espacio reúne condiciones favorables por encontrarse en una zona con importante flujo peatonal y turístico.

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La municipalidad considera que la ubicación estratégica del anfiteatro permitiría a los artistas mantener una parte importante de su convocatoria habitual, además de ofrecer condiciones adecuadas para la realización de espectáculos culturales mientras culminan las obras de remodelación.

Las autoridades también indicaron que continúan analizando otros puntos de la ciudad que podrían incorporarse al plan de reubicación. La intención es ofrecer alternativas que permitan preservar la actividad artística sin interferir con los trabajos de recuperación urbana que se ejecutan actualmente en la zona.

La intervención en la Alameda Chabuca Granda forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Lima para recuperar espacios públicos del Centro Histórico. Sin embargo, el proceso abrió un debate sobre la necesidad de compatibilizar los proyectos de renovación urbana con la continuidad laboral de quienes utilizan estos lugares como escenario de trabajo.

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