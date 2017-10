Siempre me he preguntado si la terapia no se habrá convertido en una especie de lujo cómodo y caro. Cuando mi terapeuta me dice que se va a ir tres semanas de crucero, la semana antes de que se vaya pienso, Qué egoísta. Y ¿qué espera que haga yo? ¿Cuidar yo sola de mí misma? Hay gente que me pregunta si no va a llegar un punto en que me quede sin cosas que contarle, pero no, eso no va a pasar.