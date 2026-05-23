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Checo Pérez sorprende en la carrera Sprint del GP de Canadá 2026: ¿en qué lugar terminó el mexicano?

El piloto de Cadillac arrancó desde el lugar 17

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(REUTERS/Jennifer Gauthier)
(REUTERS/Jennifer Gauthier)

Sergio “Checo” Pérez sorprendió este sábado durante la Sprint del Gran Premio de Canadá 2026 luego de finalizar en la posición 11 tras una carrera marcada por cambios en la parrilla y varios incidentes en Montreal.

El piloto mexicano de Cadillac había arrancado originalmente desde el lugar 17, pero logró recuperar posiciones durante la competencia sprint.

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Sergio Pérez arrancará 17mo en la Carrera Sprint
(X / Sergio Pérez)

Además de protagonizar una remontada desde los primeros giros, Checo mostró un manejo sólido de los neumáticos suaves, estrategia que le permitió sostener un ritmo competitivo durante la Sprint mientras varios pilotos comenzaron a perder rendimiento por la degradación.

Tras el resultado, el tapatío y Cadillac centran ahora su atención en la sesión de clasificación programada para las 14:00 horas, instancia en la que se definirá la parrilla de salida para el Gran Premio que se disputará este domingo.

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