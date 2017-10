"Desde el kilómetro 25 me di cuenta que no era mi día. Me dio un bajón. Ya no podía aguantar el ritmo que traía de cinco minutos por kilómetro", me cuenta Ricardo con expresión de dolor. Lo mismo le sucedió a Edgar: "Empecé a un ritmo constante, jalé con mis amigos, los seguí hasta el kilómetro 23. A partir de ahí me empezó a costar mucho trabajo. Me faltó más fortaleza en las piernas". Y Alisson incluso se tuvo que parar: "En el 21 me dolió el muslo en la parte de atrás".