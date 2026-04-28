Las autoridades descartaron presencia de explosivos en cilindro hallado junto a la cárcel Villahermosa

La revisión realizada en las inmediaciones del penal permitió confirmar que el objeto encontrado no representaba peligro, luego de acciones coordinadas entre diferentes organismos para neutralizar cualquier posible amenaza en el área examinada - crédito Personería Distrital de Santiago de Cali

Las autoridades descartaron que el cilindro sospechoso hallado cerca de la cárcel Villahermosa de Cali contuviera explosivos, tras una exhaustiva revisión.

Según la Policía Metropolitana y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el protocolo de seguridad implicó el despliegue de unidades antiexplosivos y la aplicación de una detonación controlada para asegurar la zona.

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Un cilindro dentro de una bolsa negra fue encontrado la noche del lunes 27 de abril en los alrededores del penal, durante el relevo de turno, a eso de las 7:00 p. m.

Las autoridades acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Policía antiexplosivos, quienes realizaron una detonación controlada que permitió confirmar la ausencia de material peligroso. La respuesta inmediata de los equipos de seguridad impidió cualquier afectación y dejó claro que no existía amenaza real para el penal ni para la comunidad aledaña.

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La alerta se activó cuando funcionarios del Inpec observaron el objeto en la parte externa de la zona denominada Eron, al oriente de Cali.

La inmediata respuesta de las autoridades, sumada a la detonación controlada del objeto, permitió descartar la presencia de sustancias riesgosas mientras se mantiene la investigación para identificar a los involucrados - crédito Personería de Cali

Inicialmente, un canino antiexplosivos dio señal positiva en la inspección, lo que motivó la intervención técnica. Las autoridades de Cali, informaron a Caracol Radio que la colocación de una contracarga fue decisiva para descartar la presencia de sustancias explosivas tras una verificación detallada.

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El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó en diálogo con el medio radial: “Podemos confirmar que este elemento no tenía explosivos. Lo que buscaban era generar zozobra”. Benavidez añadió que la técnica utilizada es un procedimiento estándar para estas situaciones, y destacó la coordinación entre las instituciones durante la operación.

Investigación e hipótesis tras el hallazgo del cilindro sospechoso

Las autoridades manejan la hipótesis de que el único fin era sembrar temor entre la ciudadanía y los internos, más que intentar un atentado. Tras la detonación controlada, los investigadores concentran sus esfuerzos en identificar al responsable de abandonar el cilindro.

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Imágenes captadas en video muestran a un hombre descendiendo de un taxi y dejando el cilindro dentro de una bolsa negra antes de retirarse del lugar. La policía y el Inpec trabajan analizando estas grabaciones, con el objetivo de esclarecer la autoría y naturaleza de la acción.

La verificación incluyó intervención técnica y detonación controlada, luego de que un canino antiexplosivos marcara positivamente. Las autoridades ahora buscan establecer la identidad de la persona que dejó el objeto en el sitio - crédito Policía de Cali

En septiembre del 2025 la explosión de una granada dentro de la cárcel Villahermosa elevó la preocupación por la seguridad en la zona, aunque no hubo víctimas.

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Este incidente intensificó los operativos y reforzó la vigilancia en el entorno penitenciario, con autoridades judiciales recopilando pruebas e indicios para prevenir nuevos hechos.

En los últimos años, el penal ha sido escenario de motines, enfrentamientos y otras acciones violentas relacionadas con la crisis del sistema carcelario y del orden público en Cali.

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Ante este contexto, se mantienen patrullajes constantes y estrictos protocolos de revisión y desactivación tanto fuera como dentro de la cárcel, especialmente después del hallazgo del cilindro.

El artefacto explosivo en la vía Panamericana deja 19 muertos y decenas de heridos

Un artefacto explosivo detonado en el sector El Túnel, sobre la vía Panamericana que conecta Cali y Popayán, dejó un saldo de 19 muertos, más de 48 heridos y una profunda alteración en la movilidad del suroccidente colombiano.

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Las imágenes aéreas muestran el paisaje del sector El Túnel, en Cajibío, Cauca. Las imágenes difundidas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, evidencian los daños en vehículos y carreteras por la onda expansiva.

El ataque, atribuido a las disidencias bajo el mando de alias Mordisco, reaviva el temor entre la población civil y obliga al gobierno central a endurecer la respuesta de seguridad, según informó el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

La magnitud del atentado, que paralizó completamente el corredor vial en Cajibío, Cauca, incluyó la destrucción de varios vehículos, algunos volcados por la onda expansiva, y la formación de un cráter considerable en la carretera.

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Durante la jornada del 25 de abril, los perpetradores —identificados como integrantes de las llamadas disidencias de Iván Mordisco— detuvieron a los conductores y cruzaron automóviles sobre la vía antes de la detonación, con la finalidad de atrapar a la mayor cantidad posible de víctimas y bloquear el tránsito.

El gobierno anunció que la recompensa destinada a la captura de alias Marlon, propietario del mando operativo de la célula armada señalada, fue elevada a cinco mil millones de pesos.

Hasta el 24 de abril, la suma era de 4.500 millones de pesos, pero el incremento responde, en palabras de Pedro Sánchez, al “grave daño que está haciendo a Colombia”. El ministro presidió el consejo de seguridad donde se decidió la actualización del monto, acompañado por la gobernadora del Valle del Cauca.

El ataque perpetrado cerca de la 1:00 p.m. el 25 de abril, sobre la vía que une las ciudades de Cali y Popayán, terminó con el fallecimiento de 19 personas, 13 de ellas civiles y una más identificada como parte del grupo agresor. Además, la cifra de lesionados supera los 48 heridos.

Imágenes divulgadas por Pedro Sánchez muestran la dimensión de los daños: “Acabamos de sobrevolar el área del túnel en Cajibío, Cauca, allí donde un ataque terrorista de un criminal demente, alias Marlon, asesinó a mujeres, a niños, ancianos, a gente de esta región, que lo único que hacía era transitar por la Panamericana”.

Junto a la explosión principal en El Túnel, se registró otro hecho grave en la vereda La Cabaña, en Padilla, donde una buseta cargada de explosivos detonó y mató al conductor, uno de los atacantes.