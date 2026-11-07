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El presidente de Paraguay es destituido y arrestado tras una crisis financiera

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Santiago Peña fue sometido a juicio político, destituido de su cargo y puesto bajo arresto domiciliario luego de que un banco con estrechos vínculos con su gobierno quebrara.

Santiago Peña, el presidente de Paraguay, fue sometido a juicio político, destituido de su cargo y arrestado el viernes, a pocos días de que el colapso de un importante banco en la nación sudamericana ha dejado a millones de personas sin acceso a sus ahorros.

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Peña está bajo investigación penal por su relación con el banco, Ueno, y su manejo de la crisis. Fue detenido y confinado a su residencia en Asunción, la capital, el viernes, horas después de que las autoridades emitieran órdenes de arresto para él y el expresidente del banco central, Carlos Carvallo, por cargos de abuso de sus funciones.

El vicepresidente de Peña, Pedro Alliana, prestó juramento para sucederlo como presidente interino hasta que Paraguay celebre elecciones en 2028. En su intervención ante los legisladores el viernes por la noche, tras ponerse la banda presidencial, Alliana prometió a los paraguayos "firmeza contra quienes pretenden robarles su futuro".

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La implosión del banco podría socavar la reputación de Paraguay como una excepción económica en una región agobiada por la deuda, la alta inflación y el crecimiento lento.

El banco, uno de los más grandes de Paraguay, quebró esta semana después de que los reguladores descubrieran que ya no era solvente. A primera hora del martes, el banco central de la nación lo intervino. Ese mismo día, el director ejecutivo de Ueno, Miguel Vázquez, y otros altos directivos de la empresa fueron arrestados por cargos que incluían intento de fraude. Carvallo, el director del banco central y expresidente de Ueno, también renunció el martes.

A medida que las personas en todo el país descubrieron que ya no podían retirar efectivo, hacer pagos digitales ni usar tarjetas bancarias para comprar alimentos, surgieron protestas callejeras. El destituido presidente de Paraguay, Peña, quien hasta el año pasado tenía acciones en una empresa relacionada llamada Ueno Holding, intentó renunciar el jueves a medida que aumentaban las críticas por la crisis, pero el Congreso se negó a aceptar la renuncia. El viernes por la noche, los senadores votaron por unanimidad para someterlo a juicio político, destituyéndolo de su cargo.

Esto es lo que se sabe sobre la crisis financiera en Paraguay.

¿Qué impulsó el ascenso de Ueno?

En pocas décadas, Ueno pasó de sus orígenes como prestamista en un mercado popular en Asunción, a ser una aplicación bancaria amigable para los jóvenes y un importante actor financiero.

El banco, conocido por atender a clientes de bajos ingresos, había enfatizado su alcance geográfico. A finales del año pasado, Ueno dijo que operaba el segundo mayor número de sucursales bancarias y la mayor cantidad de cajeros automáticos en el país.

"Construyeron un modelo exitoso y ágil que incorporó a muchos paraguayos que antes no estaban bancarizados al sector financiero formal", dijo Alejandro García, director gerente de bancos latinoamericanos en Fitch Ratings.

El banco vio una afluencia de depósitos públicos después de que Peña asumió el cargo en 2023. Y en 2024, Ueno creció sustancialmente tras fusionarse con otro banco, Visión Banco.

El año pasado, Peña dijo que se había desprendido formalmente de sus inversiones en otra empresa relacionada, Ueno Holding, en medio de críticas de que su participación representaba un conflicto de intereses. Dijo que no había ocurrido nada ilegal.

¿Qué pasa con quienes perdieron dinero?

Ueno tenía casi 3 millones de clientes, más que cualquier otro banco en Paraguay, según un análisis de marzo de Fitch Ratings. El banco afirmó que prestaba servicio a más de la mitad de la población adulta del país. Además, gestionaba más de 800 millones de dólares de fondos públicos, incluido aproximadamente el 10 por ciento de un fondo de pensiones público.

Carvallo, el presidente del banco central que renunció el martes, dijo en una conferencia de prensa el mismo día que el sistema financiero en general estaba a salvo, y que los clientes de Ueno recuperarían su dinero "lo antes posible", hasta un valor de aproximadamente 38.000 dólares.

Según los analistas, ese límite también se aplica a las empresas, lo que significa que las firmas que habían depositado grandes cantidades de efectivo en el banco también podrían quebrar.

La crisis podría empañar la reputación financiera mundial de la nación. El año pasado, la economía de Paraguay se expandió un 6,6 por ciento, una de las tasas más altas de la región, y en marzo, Ueno emitió 350 millones de dólares en bonos internacionales.

No obstante, a pesar del golpe a corto plazo a la confianza de los inversionistas, el crecimiento económico del país "debería mantenerse resiliente", según dijo la firma calificadora S & P Global en un boletín emitido el viernes. La firma estimó que el 97 por ciento de los depositantes se "beneficiarían de la protección bajo el Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay". García, de Fitch Ratings, dijo que el seguro de depósitos suele pagarse unas semanas después de que un banco quiebre.

Zane Irwin es un reportero de noticias internacionales e integrante de la generación 2026-27 del Times Fellowship, un programa para periodistas al principio de sus carreras.

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