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Trump ascenderá a Stephen Miller a jefe de gabinete

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El asesor de política nacional ha impulsado la ofensiva migratoria del gobierno. La reestructuración del equipo se produce tras las contundentes derrotas de los republicanos en las elecciones intermedias.

El presidente Donald Trump ascenderá a Stephen Miller, su poderoso asesor de política nacional, para que sea su próximo jefe de gabinete tras las devastadoras derrotas del Partido Republicano en las elecciones intermedias. La decisión de reemplazar a Susie Wiles, anunciada el viernes, representa un cambio fundamental en el círculo de asesores que rodea al presidente.

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Miller, un leal a Trump de profundas convicciones ideológicas, ha sido artífice de algunas de las políticas nacionales más polarizadoras del segundo mandato de Trump; su ascenso llega días después de que los votantes expresaron un rechazo decisivo hacia el presidente y sus acciones. La elección de Trump eleva al principal impulsor de una ofensiva federal contra la inmigración que le costó a su partido una parte sustancial de su respaldo político, en especial entre los votantes de la frontera sur, justo cuando los demócratas se disponen a tomar el control del Congreso.

Los demócratas criticaron de inmediato la medida de Trump. El congresista Hakeem Jeffries, el demócrata de Nueva York que se perfila para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes, llamó a Miller "un xenófobo peligroso" que en realidad debió haber sido despedido. El senador Chuck Schumer, el líder demócrata, dijo que el ascenso de Miller demostraba que Trump "no aprendió nada" de las derrotas de los republicanos el día de las elecciones.

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Wiles, quien dijo que el viernes sería su último día, es la funcionaria de la Casa Blanca de más alto rango en dejar su cargo tras las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos perdieron sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado.

La aplastante derrota de los republicanos ha avivado las tensiones al interior del gobierno, a medida que los funcionarios se preparan para las investigaciones del Congreso que emprenderán los demócratas y para más cambios en el Ala Oeste y el gabinete. El argumento de Miller para obtener el puesto como guardián del acceso al presidente, según personas que lo escucharon, fue que este necesitaba desescalar la guerra de Irán, un conflicto que los principales partidarios del presidente consideraban una traición.

Wiles, la primera mujer en ocupar el cargo de mayor jerarquía del personal en el Ala Oeste, ayudó a guiar a Trump hacia su victoria electoral en 2024, desempeñando un papel crucial en su regreso al poder cuatro años después de su derrota ante Joe Biden. Con su salida, Wiles se suma al reciente éxodo de mujeres de alto perfil del gobierno en el segundo mandato de Trump.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Trump.

Jonathan Swan es un reportero en la Casa Blanca que cubre el gobierno de Donald Trump. Puedes contactarlo de forma segura por Signal: @jonathan.941

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Trump y su gobierno.

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