Papa León XIV: los lugares de Lima que marcaron su historia antes de convertirse en el líder de la Iglesia Católica

03/06/2026 León XIV

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El religioso estadounidense construyó una estrecha relación con el país durante décadas, en las que asumió funciones que marcaron su camino hacia el Vaticano.La próxima visita del papa León XIV al Perú también permitirá recordar los vínculos que construyó con distintas comunidades del país antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica. Robert Francis Prevost llegó por primera vez en 1985 como misionero agustino y, durante casi cuatro décadas, desarrolló labores pastorales en diferentes regiones.

Aunque Piura, La Libertad y Lambayeque concentraron buena parte de su trayectoria, también tuvo responsabilidades eclesiásticas en el Callao y formó parte de la dirección de la Iglesia peruana. Estos antecedentes permiten reconstruir su relación con Lima y el primer puerto antes de su elección como pontífice.

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Callao: la diócesis que también estuvo bajo su responsabilidad

Uno de los vínculos institucionales más importantes de Robert Prevost con Lima y sus alrededores se produjo en abril de 2020, cuando el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis del Callao. En ese momento, Prevost ya se desempeñaba como obispo de Chiclayo.

La designación ocurrió después de que Francisco aceptara la renuncia de monseñor José Luis del Palacio, quien había estado al frente del obispado chalaco desde 2012.

El nombramiento fue comunicado el 15 de abril de 2020 por la propia Diócesis del Callao y posteriormente reconocido por el Estado peruano mediante la Resolución Suprema N.° 162-2020-JUS, publicada en junio de ese año.

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El papa León XIV nombró a Miguel Ángel Contreras como obispo auxiliar de la Diócesis del Callao, marcando su primer nombramiento episcopal desde su pontificado. Foto: Composición Infobae Perú

Esta responsabilidad amplió su labor pastoral en el país, pues quedó encargado de la administración de una jurisdicción eclesiástica distinta de la que dirigía en Lambayeque.

Lima: su participación en la Conferencia Episcopal Peruana

Otro de sus vínculos con la capital estuvo relacionado con la organización de la Iglesia católica en el Perú. En marzo de 2018, Robert Prevost fue elegido segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, cargo que ejerció hasta 2023.

Además, integró el consejo económico y presidió la Comisión Episcopal de Cultura y Educación.

Esta participación lo incorporó a los espacios de coordinación y representación de los obispos peruanos, desde donde intervino en asuntos relacionados con la vida eclesiástica nacional.

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Su trayectoria dentro de esta institución coincidió con su labor como obispo de Chiclayo, responsabilidad que mantuvo hasta 2023, cuando fue convocado por el papa Francisco para asumir la dirección del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano.

Los escenarios de Lima que recorrerá como pontífice

La visita de noviembre de 2026 permitirá que León XIV desarrolle actividades en espacios emblemáticos de la capital.

Entre los principales escenarios figuran:

Palacio de Gobierno: recibirá la ceremonia oficial de bienvenida y el encuentro con la presidenta de la República.

Gran Teatro Nacional: albergará el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Palacio Arzobispal de Lima: será escenario del encuentro del Papa con los obispos del Perú.

Basílica Catedral de Lima: acogerá una celebración religiosa durante su permanencia en la capital.

Base Aérea Las Palmas: será el escenario de la misa de despedida antes de su salida del país.

¿Cómo obtuvo el papa León XIV la nacionalidad peruana?

El papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, obtuvo la nacionalidad peruana mediante un procedimiento de naturalización, luego de varias décadas de permanencia y trabajo pastoral en el país. Aunque nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955, desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en territorio peruano.

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Según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones, Prevost presentó su solicitud de nacionalización en marzo de 2015. Después de cumplir los requisitos establecidos por ley y aprobar el examen de conocimientos correspondiente, recibió el título de nacionalidad peruana el 24 de agosto de 2015.

Papa León XIV ya cuenta con su nuevo DNIe 3.0, tramitado gracias a la campaña “Identificación sin Fronteras” de Reniec en Roma. (Foto: Difusión Reniec)

El procedimiento quedó respaldado por la Resolución Suprema N.° 157-2015-IN, emitida el 17 de agosto de 2015. El documento oficial señala que Robert Francis Prevost, entonces ciudadano estadounidense, había solicitado al presidente de la República que se le concediera la nacionalidad peruana por naturalización. Asimismo, indica que Migraciones verificó el cumplimiento de los requisitos legales antes de emitir una opinión favorable.

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Su vínculo con el Perú comenzó en 1985, cuando llegó como misionero de la Orden de San Agustín a Chulucanas, en Piura. Posteriormente, desarrolló labores religiosas y de formación en Trujillo y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. En abril de 2020 también fue nombrado administrador apostólico de la diócesis del Callao.

Tras obtener la nacionalidad, Prevost tramitó su primer Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano en 2015. Al año siguiente gestionó un DNI electrónico en una oficina del Reniec en Chiclayo. Según esta entidad, el documento no está sujeto a caducidad debido a que tenía más de 60 años cuando lo obtuvo.

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Migraciones confirmó que el pontífice conserva también su nacionalidad estadounidense, por lo que cuenta con doble nacionalidad.