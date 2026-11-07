Capturan a abuelita dealer junto a su nieta y a un hombre en CDMX

A dos mujeres, entre ellas una adulta mayor y una de 24 años junto a otro hombre de 24 con antecedentes penales, además de una adolescente les fueron incautados encoltorios de marihuana Foto: SSP

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Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México infoprmó en su cuenta de X que derivado de los patrullajes para inhibir delitos de alto impacto en las calles de la capital, policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a Pedro “N”, Jovita “N”, Jessica “N” ya una menor de edad, probables integrantes de una célula delictiva generadora de violencia con operaciones en las zonas centro y norte de la Ciudad.

Durante la detención en la Colonia Morelos , fueron asegurados alrededor de 3 mil envoltorios de papel con posible cocaína, cerca de 15 kilogramos de marihuana y ocho dispositivos móviles. Con estas acciones, afectamos el flujo de ingresos de los grupos que cometen delitos de alto impacto, reduciendo su capacidad operativa. Seguiremos trabajando todos los días para construir una Ciudad más segura, justa y en paz.

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Como parte de las acciones para inhibir delitos de alto impacto en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron en flagrancia, en la colonia Morelos, a dos mujeres, un hombre y una adolescente, probables integrantes de un grupo delictivo, en posesión de más de 3 mil envoltorios que contenían posible cocaína y 15 kilos de aparente marihuana.

Los hechos tuvieron lugar en las calles Carpintería y Mineros, cuando los uniformados en campo realizaban labores de prevención y seguridad, cuando se percataron de la presencia de un sujeto, quien, en actitud inusual, manipulaba una bolsa, por lo cual, al notar la posible comisión de un delito flagrante, se aproximaron al punto.

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Les fueron aseguarados varios envoltorios de marihuana y celulares Foto: SSC

El masculino, al percatarse de la presencia policial, corrió hacía una unidad habitacional en la misma zona, donde ingresó, por ello, con las medidas preventivas del caso, los oficiales entraron al área común, donde observaron a tres personas más, quienes, manipulaban otros envoltorios.

Por lo anterior, en estricto apego con el protocolo de actuación policial, les marcaron el alto y les efectuaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron alrededor de 3 mil envoltorios de papel que contenían posible cocaína.

También les encontraron 25 bolsas de plástico transparente con aproximadamente 15 kilogramos de marihuana, además de ocho dispositivos móviles, de diferentes marcas y modelos.

Por tal motivo, los policías detuvieron al hombre de 24 años, a dos mujeres de 54 y 24 años de edad y a una menor de 16 años, a quienes les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y definirá su situación jurídica.

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Tras generar un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido de 24 años de edad registra dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2025 por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, además de una falta administrativa ante el Juez Cívico por Cambiar el uso de destinos áreas públicas.