Fans se encuentran a Ricardo Arjona cantando en un parque de Mérida: “No lo puedo creer”

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se traslada en un vehículo por la ciudad de Mérida, Yucatán, previo a una presentación en vivo. Durante el trayecto, decide descender en una vía pública para interpretar temas musicales con una guitarra acústica frente a transeúntes y seguidores que se congregan para observarlo y grabarlo con teléfonos móviles.

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Ricardo Arjona sorprende a seguidores al cantar en las calles de Mérida, Yucatán, antes del arranque de su gira por México este 7 de noviembre en el Parque de Béisbol Kukulcán. El cantante guatemalteco se presenta en el Parque San Juan, donde interpreta una canción ante personas que se encuentran en la zona.

El músico comparte un video del momento desde Mérida. Antes de salir a la calle, pregunta a parte de su equipo cuántas personas ya tienen para la siguiente fecha. “Diecisiete mil personas”, responde una voz fuera de cámara.

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Arjona reacciona con sorpresa y plantea una idea que termina por llevarlo al centro de la ciudad. “¿Y a quién se le ocurrió la idea loca de ir a cantar una canción a la calle aquí en Mérida?”, dice. La respuesta llega de inmediato: “A vos”.

El intérprete cuestiona entre risas si la propuesta fue suya. Después confirma el plan frente a la cámara: “Bueno, vamos a ir a cantar una canción a la calle”.

Ricardo Arjona canta en el Parque San Juan de Mérida

La grabación cambia de escenario y muestra al artista en el Parque San Juan, uno de los espacios públicos del centro de Mérida. Arjona canta mientras varias personas se acercan, graban con sus celulares y reaccionan al reconocerlo.

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(Instagram/Ricardo Arjona)

Una de las asistentes expresa su sorpresa al verlo a pocos metros. “Eh, no lo puedo creer, lo acabo de ver. Lo acabo de ver, acabo de ver a Ricardo Arjona, amiga”, comenta mientras observa al cantante.

La seguidora también habla de la música del guatemalteco y de su presencia en la ciudad. “Inconfundible. Me encantan sus canciones, está hermoso, todo lo que dice está bello, no sé, me fascina”, señala en el video.

El momento concluye entre gritos de “¡Ricardo!” de las personas que se reúnen en el parque. Arjona mantiene la interpretación mientras sus seguidores permanecen cerca del sitio donde se realiza la presentación improvisada.

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La visita tiene un significado personal para el cantante. En su publicación de Instagram, recuerda que Mérida fue la primera ciudad mexicana que conoció cuando era joven y que la experiencia dejó una marca en su relación con el país.

“La primera vez que puse un pie en México, fue en Mérida. Yo tenía pocos años y muchas ganas”, escribe el artista. “Me trataron tan bien que me costó mucho trabajo volver”.

Arjona también menciona a Armando Manzanero, compositor yucateco con quien sostiene que tuvo una amistad. El cantante afirma que el músico terminó por mostrarle “las maravillas de este lugar”.

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“Esta gira por México simbólicamente empieza aquí, con algunos años más y con más ganas que nunca”, añade Arjona en el mensaje. El artista explica que la intención de cantar en la calle era convivir con sus seguidores: “Quisimos tenerlos un poco más cerca. Cosas que pasan. México, ya estamos aquí”.

Arjona reposteó un video sobre su historia en México

En sus historias de Instagram, Arjona también reposteó otro video en el que habla de los años que ha pasado en México y de las dificultades que enfrentó antes de consolidar su carrera discográfica.

“Para nosotros regresar a México es una celebración”, dice al inicio del material. Durante el video se escuchan fragmentos de canciones mientras el cantante relata parte de su trayectoria.

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(Instagram/Ricardo Arjona)

El autor de Animal Nocturno recuerda que atravesaba un momento complicado cuando contactó a un productor para buscar apoyo. “Cuando me vi en el peor momento y en ese tiempo le hablé a un productor”, relata.

Arjona cuenta que reclamó a esa persona por problemas que, según su versión, habían ocurrido en su carrera. “Le eché un poquito en cara las barbaridades que habían hecho conmigo”, comenta entre risas.

El cantante señala que el productor lo llevó a las oficinas de Sony y propuso que lo contrataran junto con otros artistas. “Si querés firmar a este y a este, vas a tener que firmar a este”, recuerda que le dijeron.

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El guatemalteco acepta que firmó un contrato sin revisar sus condiciones. “Y entonces decidió sacar un contrato en blanco y yo lo firmé sin pensar”, dice.

Después, sostiene que no recibió regalías por las ventas de Animal Nocturno. “Nunca cobré nada de eso”, afirma. Arjona añade que el álbum pasó de estar guardado durante un año a convertirse, en seis meses, en un éxito mayor al que había imaginado.

La gira de Ricardo Arjona inicia este 7 de noviembre en Mérida

La gira de Ricardo Arjona por México inicia este 7 de noviembre de 2026 en el Parque de Béisbol Kukulcán, en Mérida, Yucatán.

El recorrido termina en la Ciudad de México con dos conciertos programados para el 19 y 20 de diciembre de 2026 en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca.

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