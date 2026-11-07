Colombia

Gobierno de los EE. UU. alertó ciudadanos que piensen viajar a Cartagena durante celebración del Día de la Independencia

Hurtos por consumo de escopolamina y afectaciones en la movilidad son algunas de las acciones concretas que menciona el comunicado emitido por parte de la Embajada de Estados Unidos en Colombia

(@TravelGov/X|Alcaldía de Cartagena)
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La Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Departamento de Estado alertaron a sus ciudadanos sobre un posible aumento de hurtos, bloqueos ilegales y riesgos de uso de drogas incapacitantes durante las Fiestas de Independencia de Cartagena.

Esta celebración comprende eventos previstos entre el miércoles 11 y el lunes 16 de noviembre de 2026.

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En un comunicado emitido el 6 de noviembre, la representación diplomática recomendó a los visitantes mantener un alto nivel de precaución, evitar aglomeraciones, desplazarse por vías principales y no confrontar a los participantes de las celebraciones.

Desde la embajada se advirtió que, durante las festividades, podrían presentarse puestos de control no autorizados y exigencias de dinero o de pertenencias, en especial en sectores ubicados al oriente del Centro Comercial Caribe Plaza.

(@TravelGov/X)
El anuncio incluyó recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses que piensan viajar a Cartagena entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026 (@TravelGov/X)

La Embajada pidió evitar barrios al oriente de Caribe Plaza

El aviso señala que residentes de algunos sectores pueden instalar bloqueos ilegales para solicitar dinero a peatones y conductores.

En caso de que sea necesario transitar por esas zonas, los ciudadanos estadounidenses deberán extremar las medidas de seguridad.

Otras de las recomendaciones es evitar el trayecto entre Cartagena y Barranquilla por rutas secundarias ante el riesgo de bloqueos. Para ese recorrido, sugirió usar solo las rutas 90 y 90A.

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La entidad anticipó cierres viales, desvíos y congestión vehicular por los actos públicos y la llegada de miles de asistentes a los eventos programados.

El comunicado se emitió el viernes 6 de noviembre por parte del Departamento de Estado y la Embajada de EE. UU. en Colombia (Embajada de Estados Unidos en Colombia/sitio web)
El comunicado se emitió el viernes 6 de noviembre por parte del Departamento de Estado y la Embajada de EE. UU. en Colombia (Embajada de Estados Unidos en Colombia/sitio web)

Advierten sobre uso de escopolamina y otras sustancias incapacitantes para robar a turistas

La Embajada recordó que organizaciones criminales utilizan escopolamina y otras sustancias para cometer robos, agresiones e incluso homicidios.

El riesgo, detalla el comunicado, puede aumentar durante las fiestas con contactos con desconocidos o personas conocidas mediante aplicaciones de citas (y en especial con hombres que acuerdan encuentros, algunos de carácter íntimo).

Entre las recomendaciones están no dejar bebidas o alimentos sin supervisión, no aceptar consumos ofrecidos por extraños y no invitar a desconocidos al lugar de alojamiento.

Otro de los consejos por parte de la embajada es usar servicios de taxi solicitados por aplicación o centrales autorizadas, evitar el uso del celular en espacios públicos, portar poco efectivo y no llevar joyas ni objetos de valor.

Se recomienda tener cuidado con las bebidas y no perderlas de vista para evitar que les puedan suministrar escopolamina (archivo Colprensa)
Se recomienda tener cuidado con las bebidas y no perderlas de vista para evitar que les puedan suministrar escopolamina (archivo Colprensa)

Los principales eventos serán entre el 11 y el 16 de noviembre

El 11 de noviembre habrá actos conmemorativos en el Camellón de los Mártires y la Plaza de la Trinidad, en Getsemaní.

El 12 de noviembre se realizará el Gran Desfile de Independencia o Bando sobre la avenida Santander, entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m..

El Festival Náutico de Independencia y el Bololó del Arsenal tendrán actividades el 13 y 14 de noviembre, con cierres totales o extensos en la calle del Arsenal.

Mientras que el lunes 16 de noviembre será festivo nacional por la conmemoración de la Independencia de Cartagena.

Estados Unidos también lanzó alerta a sus ciudadanos para evitar viajes a Norte de Santander

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó el 29 de septiembre de 2026 que sus ciudadanos no viajen a Norte de Santander ni se acerquen a la frontera con Venezuela, ante el riesgo de ataques con drones cargados con explosivos y disparos de fusil atribuidos a grupos armados ilegales.

La advertencia se concentra en el Catatumbo, donde esas estructuras han atacado estaciones de Policía e instalaciones militares.

Colombia permanece en el Nivel 3 de la escala estadounidense de cuatro categorías, una clasificación que aconseja reconsiderar los desplazamientos por riesgos de delincuencia, terrorismo, secuestros, enfrentamientos armados y posibles detenciones.

El Nivel 4 implica una orden de no viajar, mientras que los niveles 1 y 2 recomiendan, respectivamente, precauciones normales y mayores medidas de seguridad.

La alerta de Estados Unidos recomendó no viajar a Norte de Santander ni a zonas ubicadas a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela - crédito @TravelGov / X
La alerta de Estados Unidos recomendó no viajar a Norte de Santander ni a zonas ubicadas a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela (@TravelGov/X)

La prohibición específica abarca todo Norte de Santander y una franja de 10 km (5 millas) desde la frontera colombo-venezolana.

“El riesgo de ataques en el departamento de Norte de Santander es elevado por parte de grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, indicó la autoridad estadounidense en el comunicado oficial.

Drones explosivos y ataques contra instalaciones oficiales

El ELN, considerado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, y otras estructuras presentes en el Catatumbo han empleado de forma reiterada aeronaves comerciales adaptadas con explosivos.

Esos aparatos han sido utilizados junto con disparos de fusil contra dependencias policiales e instalaciones militares, y las organizaciones armadas pueden actuar con poca o ninguna advertencia previa y dirigir sus acciones contra edificios gubernamentales, puestos policiales, unidades militares y obras de infraestructura relacionadas con las autoridades.

Norte de Santander comparte una extensa frontera con Venezuela y concentra parte de la actividad del ELN y otros grupos ilegales.

La alerta se difundió durante una sucesión de ofensivas contra unidades policiales, militares y caravanas que recorren carreteras colombianas. Las autoridades vincularon parte de esos episodios con la respuesta de las estructuras armadas a operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra sus mandos y redes logísticas.

Imagen de referencia. Ataque con dron cargado de explosivos deja otra mujer herida en el corredor rural entre Tibú y El Tarra - crédito Ministerio de Defensa
La reciente ola de ataques coincide con la intensificación de las operaciones militares contra las redes logísticas de los grupos armados (Ministerio de Defensa)

Restricciones en Arauca, Cauca y Valle del Cauca

La advertencia para Colombia también mantiene la indicación de no viajar a Arauca, Cauca —con excepción de Popayán— y Valle del Cauca, salvo Cali.

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que revisen sus medidas de seguridad antes de desplazarse por el país.

Entre las precauciones sugeridas figuran mantenerse atentos al entorno, extremar los cuidados cerca de estaciones de Policía, edificios públicos e instalaciones militares, y evitar confrontaciones con personas armadas.

La autoridad también aconsejó mantener un perfil bajo, no asistir a multitudes ni manifestaciones y seguir las actualizaciones de medios locales sobre las condiciones de seguridad.

Los viajeros deben llevar el teléfono celular cargado, contar con un plan de respuesta ante emergencias y evaluar sus recorridos, sobre todo si incluyen carreteras principales, sectores rurales o áreas próximas a la frontera.

Para los ciudadanos estadounidenses, la recomendación incluye considerar la inscripción en el Smart Traveler Enrollment Program, un sistema de registro que permite recibir avisos oficiales y facilita la comunicación con las autoridades consulares en caso de emergencia.

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