El costo humano oculto del nuevo poder de Kim Jong-un

Corea del Norte celebró la semana pasada en Pyongyang, su capital, el 78º aniversario de su fundación con un desfile. El país se encuentra ahora en una de las posiciones más sólidas que tuvo jamás (KCNA via REUTERS)

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Su nación es ahora una potencia nuclear de facto. Su economía crece al ritmo más rápido en años. Fue cortejado por los líderes de China, Rusia y Estados Unidos.

Kim Jong-un, el dictador norcoreano, surgió como un inesperado ganador de la era “pospandémica”. Y su nueva fortaleza descansa sobre la explotación sistemática de su propio pueblo, activamente facilitada por Moscú y Pekín.

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Al suministrar tropas y municiones para la guerra de Rusia en Ucrania, se estima que Kim está recaudando miles de millones de dólares. Rusia le paga a Pyongyang con tecnología militar avanzada y bienes esenciales como harina, cerdo y petróleo, productos que su régimen puede luego revender en el país con ganancias.

Pero el costo humano es alarmante, tanto para los norcoreanos que están en su país como para los que están en el extranjero.

Kim Jong-un fortaleció el poder de Corea del Norte con ingresos obtenidos por la explotación de su población y por el apoyo de Rusia y China (Europa Press)

Miles de soldados norcoreanos fueron asesinados o heridos en campos de batalla lejanos.

“Tiemblo mientras espero los informes diarios, preguntándome cuántos soldados se perdieron, si sufrieron pérdidas imprudentes en la búsqueda de valentía, si sucumbieron al miedo o cayeron prisioneros del enemigo”, escribió un joven jefe de pelotón norcoreano en su diario antes de morir también él en combate.

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Miles más de norcoreanos trabajan detrás de las líneas del frente, en fábricas de drones militares, reparan ciudades dañadas por la guerra y construyen apartamentos en toda Rusia para cumplir con cuotas de ingresos fijadas por el gobierno de Kim.

Con Moscú haciendo la vista gorda para evadir las sanciones, muchos entran a Rusia con visas de estudiante pero nunca ven un aula, sino que duermen en contenedores de carga y soportan turnos de 14 horas con apenas días de descanso.

Más cerca de casa, China importa abiertamente carbón norcoreano en violación de las sanciones de las Naciones Unidas, según indican imágenes satelitales. Los desertores afirman que el mineral es extraído por trabajadores atrapados en trabajo forzado en el centro y el norte de Corea del Norte.

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Incluso la mayor exportación oficial de Corea del Norte —productos capilares como pelucas y pestañas postizas, que no están sujetos a sanciones de la ONU— tiene orígenes brutales.

Gran parte de esa mercancía se produce en campos de trabajo, donde los reclusos deben cumplir cuotas diarias y, según los sobrevivientes, arriesgan la inanición si no lo logran. La ganancia para Pyongyang fue de USD 188 millones en ventas a China solo en 2024, según datos aduaneros chinos.

El régimen de Corea del Norte impone cuotas a campesinos, escolares, élites y militares para sostener los fondos de Kim Jong-un y su programa nuclear (KCNA via REUTERS)

Sobre el papel, Corea del Norte es un Estado socialista, con prestaciones gratuitas para sus ciudadanos. En realidad, es un régimen de cuotas, en el que todos deben contribuir a una economía en las sombras que sostiene el estilo de vida extravagante de Kim y sus ambiciones militares: cenas lujosas, autos blindados, yates de lujo, complejos turísticos costeros y misiles nucleares.

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“Corea del Norte afirma ser un país libre de impuestos donde todo es gratis”, dijo Ryu Hyeon-woo, quien era embajador interino en Kuwait cuando desertó. “En realidad, su sistema sobrevive ordeñando a su pueblo”.

La economía de Corea del Norte creció más del 3% en cada uno de los últimos tres años, según el banco central de Corea del Sur, una reversión drástica respecto de su contracción durante la pandemia.

Para descubrir los métodos que impulsan este cambio, The New York Times habló con decenas de desertores norcoreanos, investigadores de derechos humanos y analistas geopolíticos.

Los fabricantes de pelucas

Como reclusa en un campo de trabajos forzados de Corea del Norte, Baek Hye-ok colaboró en la fabricación de productos para el cabello, como pelucas y pestañas postizas, que constituyen la mayor exportación oficial del país. Finalmente, desertó al Sur y ahora vive en Seúl (Woohae Cho para The New York Times)

Lo primero que Baek Hye-ok dijo haber notado en el campo de trabajo de Chongori, en el noreste de Corea del Norte, fue el olor.

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Una celda no más grande que un garaje para dos autos albergaba a más de 100 mujeres. Los guardias, incapaces de soportar el hedor de los cuerpos sin lavar, ordenaban a las reclusas arrodillarse a tres metros de distancia cuando eran convocadas. Chinches caían en los tazones de gachas.

“No lo escupías porque tu vida dependía de ello”, recordó Baek años después en Seúl. “Nunca olvidas el olor nauseabundo cuando una chinche revienta entre tus dientes”.

El trabajo comenzaba al amanecer. Mujeres jóvenes con buena vista cosían pelucas y pestañas postizas. Camiones entregaban materias primas etiquetadas en chino y partían con productos terminados. Los funcionarios de la prisión decían a las reclusas que los envíos iban a China a través de la cercana ciudad de Rason, señaló Baek.

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“Tu vida dependía de cumplir tu cuota”, aseguró. “Si fallabas, te golpeaban y te recortaban la ración”.

Lee Young-ju también estuvo recluida en el campo de trabajos forzados de Chongori, en Corea del Norte. Ahora trabaja como enfermera en Seúl (Woohae Cho para The New York Times)

En entrevistas separadas, Baek y Lee Young-ju, otra ex reclusa que desertó y ahora vive en Seúl, afirmaron que aproximadamente una de cada diez reclusas moría cada año.

Eran reemplazadas rápidamente por nuevas llegadas, muchas de las cuales habían sido capturadas mientras buscaban comida al otro lado de la frontera en China porque no tenían suficiente para comer en casa.

Otras eran castigadas por ver series surcoreanas de contrabando. Algunas reclusas estaban tan desesperadas que comían gusanos de cadáveres. Lee pasó tres años en el campo de trabajo, mientras que Baek cumplió dos años en dos períodos.

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“El lugar era un infierno viviente”, dijo Lee.

Las élites

Ryu Hyeon-woo era el embajador interino de Corea del Norte en Kuwait cuando desertó. Según él, el gobierno norcoreano "sobrevive explotando a su pueblo" (Woohae Cho para The New York Times)

Pocos pueden escapar de las cuotas, según los desertores.

Los aldeanos rastrillan las colinas en busca de bayas destinadas a China. Los escolares proveen pieles de conejo para los guantes de los soldados. Las plantas de tractores operan líneas dobles: maquinaria agrícola en una, tanques en la otra.

Las élites financian estatuas bañadas en oro del padre y del abuelo de Kim, y mantienen el mausoleo de Pyongyang donde yacen sus cuerpos embalsamados. El ejército de 1,3 millones de efectivos —el cuarto más grande del mundo— funciona además como mano de obra gratuita, enviada a sitios de construcción.

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La búsqueda de ingresos se extiende al extranjero.

Diplomáticos contrabandean cigarros cubanos y cuernos de rinoceronte africano dentro de valijas diplomáticas para recaudar “fondos de lealtad” para Kim, o para satisfacer el gusto de su familia por el cangrejo real ruso, los dulces árabes y las plumas Montblanc con punta de oro, dijo Ryu, yerno del ex jefe de la Oficina 39 del gobernante Partido de los Trabajadores, que administra los fondos secretos de Kim.

Incluso la Oficina General de Reconocimiento —la principal agencia de inteligencia de Corea del Norte— opera como un negocio adicional. En un momento, dirigía restaurantes y un escuadrón de 19 hackers y trabajadores informáticos desde los Emiratos Árabes Unidos, dijo Ryu. Robaban criptomonedas o usaban identidades robadas para conseguir trabajos de programación freelance.

Pyongyang selecciona a jóvenes estudiantes dotados en matemáticas y ciencias, y los entrena desde temprana edad para convertirse en ingenieros de software o hackers. Luego los despliega en China, Rusia y Medio Oriente, donde ayudan a llenar las arcas del régimen mientras viven en dormitorios y son vigilados por la policía secreta.

Solo en los primeros cuatro meses de este año, representaron el 76% de todas las criptomonedas robadas en el mundo, según TRM Labs, una empresa de análisis.

Ryu Hyeon-woo afirmó que un operador bancario norcoreano llamado Sim Hyon Sop fue central en el lavado de las ganancias de estos trabajadores en Medio Oriente. La red de lavado de dinero con sede en los Emiratos Árabes Unidos dirigida por Sim y sus socios chinos también fue citada en documentos judiciales de Estados Unidos y en un informe de sanciones del Departamento del Tesoro.

Los mineros

El padre de Son Myong-hwa murió de una enfermedad pulmonar contraída al trabajar en las minas de Corea del Norte (Woohae Cho para The New York Times)

El padre de Son Myong-hwa trabajó bajo tierra en minas de hierro hasta que una enfermedad pulmonar le costó la vida a los 59 años. Pasaba días enteros en la oscuridad sofocante del pozo, especialmente cuando las autoridades aumentaban las cuotas de producción. Cuando Son llegaba con las viandas, él y sus compañeros estaban tan cubiertos de polvo que “solo sus ojos y dientes brillaban blancos cuando sonreían”, dijo.

Las minas sirven como vertedero para quienes son considerados de la clase más baja, incluidos los prisioneros de guerra surcoreanos de la década de 1950 y sus descendientes, entre ellos el padre y los hermanos de Son.

Jeong Sun-nam, cuyo padre y hermanos trabajaron mayormente en minas de hierro, dijo que su padre sobrevivió a tres accidentes de explosión subterránea. Cuando las explosiones destrozaban los pozos, recordó, las esposas de los mineros arañaban los escombros con las manos desnudas hasta que sus dedos sangraban.

“Los minerales de Corea del Norte están manchados de sangre”, dijo Jeong, quien, al igual que Son, logró desertar a Corea del Sur.

Jeong Sun-nam dijo que su padre había sobrevivido a tres accidentes por explosiones subterráneas en minas norcoreanas. "Los minerales de Corea del Norte están manchados de sangre", afirmó (Woohae Cho para The New York Times)

Las exportaciones de carbón y mineral de hierro fueron durante mucho tiempo un salvavidas económico, aunque las sanciones de la ONU comenzaron a estrangular el comercio hace aproximadamente una década.

Sin embargo, el contrabando prosperó, con barcos que apagan sus transpondedores de rastreo e intercambian carga ilícita en mar abierto. Imágenes satelitales analizadas el año pasado por el Open Source Center, con sede en Londres, identificaron seis buques reincidentes que transportaban carbón y mineral de hierro norcoreanos a puertos chinos.

Ahora incluso la apariencia de secreto está desapareciendo, especialmente después de que Rusia y China desmantelaran en 2024 el panel de la ONU que supervisaba el cumplimiento de las sanciones.

Un informe de julio de la Alianza de Ciudadanos por los Derechos Humanos de Corea del Norte, una organización sin fines de lucro con sede en Seúl, encontró que las visitas de grandes buques de carga a Nampo, la principal terminal de carbón y petróleo de Corea del Norte, se habían quintuplicado desde 2019.

Los buques en la lista negra ya no se esconden en las sombras, sino que, según el informe, atracan “abiertamente” en terminales chinas.

Los “estudiantes”

Lee Eun-pyong pertenecía al ejército norcoreano cuando fue enviado a Rusia a trabajar. Sobre el papel, estaba matriculado en una universidad (Woohae Cho para The New York Times)

Lee Eun-pyong era sargento en la Oficina de Orientación 131 de Corea del Norte, la agencia responsable de la construcción, la seguridad y la minería de uranio para el programa nuclear del país.

En 2017 recibió la orden de ir a Rusia y ganar dinero para el régimen. Dijo que él y 33 de sus camaradas fueron aclamados como “guerreros de vanguardia de la construcción del poder nuclear del país”.

Sus días en Moscú comenzaban a las 7 de la mañana y se extendían hasta pasada la medianoche, dijo. Los hombres dormían en los pisos polvorientos de edificios inconclusos o se apiñaban en contenedores de carga, persiguiendo una cuota de ingresos mensual obligatoria de USD 600.

Sobre el papel, estaba inscripto en el Instituto Europeo Justo, una universidad de Moscú, pero lo pusieron a trabajar colocando ladrillos, fabricando losas de concreto y enlucido de paredes.

“Ni siquiera sabíamos dónde quedaba la escuela”, recordó, tras desertar a Corea del Sur.

Bajo Kim, exportar trabajadores se convirtió en un negocio paralelo para casi todas las agencias estatales. Se estima que 100.000 trabajadores norcoreanos permanecen en China, desafiando un plazo de repatriación de la ONU establecido en 2019.

Rusia emitió más de 36.000 visas de entrada a norcoreanos el año pasado, un salto de cuatro veces respecto de 2024, casi todas por motivos educativos, según datos del gobierno ruso.

La Alianza de Ciudadanos y el Centro de Base de Datos por los Derechos Humanos de Corea del Norte, otra organización sin fines de lucro con sede en Seúl, afirman que Pyongyang conspiró con escuelas rusas como el Colegio Sodeistvie de Moscú para disfrazar el trabajo de los trabajadores en sitios de construcción y fábricas de costura y procesamiento de carne como “pasantías” y sus salarios como “becas”.

Los trabajadores migrantes

Según uno de los trabajadores norcoreanos en Rusia, se les ordenó seguir trabajando durante la pandemia, y este pidió ser identificado solo por su apellido, Han. También desertó a Corea del Sur (Woohae Cho para The New York Times)

Hoy, las agencias de personal rusas anuncian abiertamente trabajadores norcoreanos para turnos largos en fábricas textiles, restaurantes y granjas. Los anuncios de empleo buscan activamente intérpretes de coreano.

Un alcalde ruso dijo que la demanda de trabajadores norcoreanos —que “trabajan como robots”— era tan alta que su ciudad no podía pagarlos como barrenderos.

“Garantizamos disciplina: los empleados trabajan estrictamente según el horario, sin pausas para fumar ni ausencias”, dice el anuncio de una agencia de personal. Otro listado en el área de Moscú ofrecía 40 mujeres norcoreanas para contratar, exigiendo que cualquier futuro empleador las alojara juntas, una condición que sus supervisores norcoreanos exigen para evitar deserciones.

Una investigación de la organización sin fines de lucro holandesa Global Rights Compliance encontró que los trabajadores norcoreanos en Rusia promedian jornadas de 14 horas, y algunos reciben solo dos días libres al año. Viven bajo la vigilancia sofocante de agentes de seguridad enviados desde Pyongyang.

Tres ex trabajadores, entrevistados por separado por The Times, recordaron que lo más doloroso era ver a compañeros de Uzbekistán, Kirguistán y Armenia llamar libremente a sus familias mientras ellos no podían.

Para sobrevivir, los norcoreanos rebuscaban en contenedores de basura ropa descartada, dijeron. Cuando un trabajador era enviado de vuelta a casa, otros le entregaban cartas para sus familias, con el dinero que habían logrado ahorrar —generalmente un billete de USD 20 — guardado dentro. Dado a que, el dólar estadounidense es la moneda más codiciada en Corea del Norte.

Durante la pandemia, Pyongyang aumentó las cuotas y ordenó a los trabajadores en Rusia que siguieran trabajando, citando la propia tensión económica del Estado, según un trabajador norcoreano que huyó de Rusia a Corea del Sur en 2022.

Un hombre, dijo, fue escoltado fuera de sus sitios de trabajo exactamente una vez en cinco años, para comprar regalos para su familia el día antes de finalmente regresar a casa.

“No éramos más que animales de tiro”, dijo el trabajador, quien pidió ser identificado solo por su apellido, Han.

Los soldados del campo de batalla

Los soldados norcoreanos enviados a Rusia enfrentan altas bajas y demoras en la evacuación, según documentos recuperados en el frente (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

El año pasado, tropas ucranianas encontraron a un oficial norcoreano muerto en la región rusa de Kursk. Documentos recuperados de su cuerpo revelaron la difícil situación que enfrentan los aproximadamente 16.000 soldados norcoreanos que Kim envió a Rusia: eran, esencialmente, carne de cañón. La inteligencia surcoreana estima que hasta 2.000 murieron.

Los documentos —obtenidos por la Human Rights Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York— detallaban planes de despliegue, instrucciones y experiencias de batalla de las tropas norcoreanas.

Un documento de dos páginas señalaba que algunas tropas norcoreanas enfrentaron “una lluvia de fuego de artillería enemiga y drones suicidas que se agolpaban como una nube de avispones”.

Cuando los soldados caían, sus camaradas a menudo se apresuraban a rescatarlos, sin tener en cuenta el fuego enemigo y sufriendo más bajas. Los vehículos de evacuación rusos tardaban rutinariamente más de 10 horas en llegar a los heridos.

“Debido al fracaso en evacuar a los heridos a tiempo”, indicaba un documento, “los combatientes fueron sacrificados durante la evacuación”.

El relato contrasta fuertemente con la narrativa oficial en Corea del Norte, que glorifica a los caídos como mártires y afirma que muchos eligieron detonar granadas de mano antes que arriesgarse a ser capturados mientras estaban heridos.

El diario del jefe de pelotón caído reveló el costo humano de esa presión. Fuerzas especiales ucranianas recuperaron el diario del soldado muerto y lo compartieron con la Human Rights Foundation, donde fue revisado por un miembro del personal que era desertor norcoreano.

En sus páginas, el oficial aludía a su lucha entre el deber de demostrar “valentía sin igual en las batallas” para “la mayor alegría y satisfacción de la patria y el partido”, y un temor privado de que su ambición terminara costándole la vida a sus hombres.

En diciembre de 2024, escribió una última oración por sus camaradas caídos. Ese mismo mes, le escribió a su “princesa” en casa, y dejó una promesa por si no regresaba.

Si moría, escribió, “me convertiré en una mariposa y te encontraré”.

© The New York Times 2026